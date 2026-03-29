Amici 25 eliminati seconda puntata Serale: il colpo di scena

Quali sono per Amici 25 gli eliminati della seconda puntata del Serale e perché vi è stato un colpo di scena. Di certo non ci aspettavamo tre ragazzi eliminati come è avvenuto nella prima serata quando a lasciare il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sono stati in 3 ovvero: Opi, Michele e Antonio. Ci aspettavamo però due eliminazioni, ma alla fine ne è avvenuta solo una.

Amici 25 eliminati seconda puntata: Simone deve lasciare il programma

Nella seconda puntata del Serale di Amici 25 tra gli eliminati vi è il ballerino Simone. Dopo la prima manche, disputata tra la squadra degli Zerbi-Cele e quella di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, il braker ha avuto la peggio e ha dovuto abbandonare lo studio.

Nonostante ciò, sulle note dei Maneskin, Simone ha avuto modo di dar prova della sua bravura e ha ricevuto i complimenti anche di Gigi D’Alessio che, parafrasando la canzone, gli ha fatto capire che secondo lui, dopo questa esperienza, farà sicuramente tanta strada. Insomma “morirà proprio da re“.

Il ballottaggio finale: nessun eliminato

Cosa è accaduto dopo? Nella seconda manche è finita a rischio eliminazione la cantante Valentina. Nella terza, invece, la cantate Caterina. Le due hanno dovuto affrontare il ballottaggio finale davanti alla giuria composta da: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Si attendeva quindi che una delle due dovesse abbandonare il talent e che Maria De Filippi, una volta che i ragazzi avessero fatto ritorno in casetta, annunciasse come al solito il nome dell’eliminata dando poi modo ai ragazzi di salutarsi e di incoraggiarsi a vicenda. Così però non è stato.

Complici le perfette esibizioni portate a casa Caterina e Valentina hanno mandato in tilt la giuria e la decisione non è stata presa. Insomma un vero e proprio colpo di scena. Ora entrambe potranno rimanere un’altra settimana in casetta, partecipare alle lezioni e aver modo di mettere ancor più a fuoco il loro percorso e i loro obiettivi oltre che di arricchire il loro bagaglio di conoscenze ed esperienze che permetterà loro di dar via ad una sfavillante carriera.