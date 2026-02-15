Chi sono gli allievi di Amici 25 a prendere la maglia per il Serale del talent di Canale 5? Tre ragazzi, nella puntata in onda oggi, domenica 15 febbraio, hanno potuto indossare l’ambitissima maglia oro avendo così l’opportunità di passare alla fase successiva del programma di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo, così come vi avevamo anticipato come di consuetudine giovedì scorso.

Amici 25: chi passa al Serale?

Due ballerini e un cantante. A gioire sono: Veronica Peparini ed Alessandra Celentano, ma anche Lorella Cuccarini. Uno dei loro allievi, infatti, ha indossato l’ambitissima maglia d’oro e ha potuto così essere sicuro di accedere già alla fase successiva del talent che preso si trasferirà dalla domenica pomeriggio alla prima serata dell’ammiraglia Mediaset per decretare il vincitore dell’edizione.

I nomi degli allievi? Emiliano, Alex e Michele. Sono loro i primi della scuola di Amici 25 a poter iniziare a prepararsi davvero per la fase successiva mentre gli altri continueranno, nelle prossime settimane, a contendersi la fatidica maglia color oro.

Il primo ad accedere al Serale è stato Emiliano. Il ballerino è sempre stato ritenuto un vero e proprio talento. A qualche piccola incomprensione con Alessandra Celentano che gli tolse addirittura la maglia per spronarlo a lavorare meglio e di più, tutti i giudici esterni ne hanno sempre tessuto le lodi. Alla sua giovane età riesce a fare cose che altri non potranno mai permettersi di fare.

Dopo una sola coreografia eseguita davanti ai professori della scuola più spiata d’Italia, con somma gioia, Emiliano ha ottenuto tre sì ed è uscito dallo studio quasi in lacrime port poter telefonare a sua madre e raccontargli tutto quanto.

Due esibizioni per Alex e la lite con Emanuel Lo

Il secondo è stato Alex. Il ballerino ha da subito trovato concordi sia la sua prof, Veronica Peparini, che Alessandra Celentano. Nonostante la temutissima maestra di danza fosse concorde sul suo talento, Emanuel si è opposto. Non gli sono piaciute le sue facce e ha sottolineato di averlo visto troppo “bimbo” e poco “uomo” insieme alla partner. Questo giudizio ha fatto sì che Alex si difendesse, stupendo anche Maria De Filippi.

Veronica ha chiesto una seconda coreografia e finalmente Emanuel ha cambiato idea.

Michele al Serale dopo due “No” della Pettinelli

Per finire anche il cantante Michele ha ottenuto la maglia per l’accesso al Serale di Amici 25. Dopo essersi esibito per ben tre volte ha convinto anche Anna Pettinelli che è stata particolarmente “cattiva” nei suoi confronti e ha voluto metterlo ben bene alla prova controllando che non si limitasse semplicemente a svolgere un compitino, ma che desse tutto sé stesso e dimostrasse davvero quanto teneva alla maglia.