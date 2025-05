Amici 24 Speciale Enel: cosa è accaduto negli studi Elios? | Spoiler

Quest’oggi, mercoledì 28 maggio 2025, negli studi Elios di Roma si è registrata una puntata di Amici 24 legata allo Speciale Enel con tutte le esibizioni del Finalisti del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il pubblico presente, munito di cellulare – le regole erano diverse rispetto alle registrazioni del Serale o del pomeridiano – ha sin da subito documentato sui social quanto stava accadendo. Cosa è dunque accaduto?

Amici 24 Speciale Enel: ecco tutte le anticipazioni

Cosa è accaduto ad Amici 24 per lo Speciale Enel? Nel day time del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi abbiamo visto diversi momenti speciali dedicato allo sponsor di quest’anno. In diverse giornate si sono esibiti alcuni ragazzi della scuola con i loro cavalli di battaglia. A condurre, questa parte del programma che poi andava in onda il pomeriggio dopo Uomini e Donne, era sempre Elena D’Amario.

Nello speciale registrato oggi, invece, si sono esibiti i Finalisti. A condurre è sempre stata l’ex ballerina professionista nonché giudice del Serale.

Daniele – il vincitore di Amici 24 – ha ballato Give me love. Si tratta della coreografia prima dell’infortunio, ma anche della coreografia del ritorno, con cui ha lasciato tutti a bocca aperta.

TrigNO ha risposto ad alcune domande e ha sottolineato che secondo lui è riuscito ad arrivare al pubblico perché: “A casa è arrivata la mia personalità che a volte divide. So che a tante persone sono stato antipatico, poi hanno imparato a conoscermi. Anch’io ho imparato a conoscere questo posto“.

Che altro è accaduto?

I ballerini hanno ballato tre coreografie a testa. Prima della seconda ciascuno di loro ha fatto vedere un regalo. Di cosa si trattava?

Francesco: una foto con il cane

Antonia: una nuvola

Alessia: una pizza con tanti gusti

TrigNO: uno specchio

Daniele: una piccola coppa

Le esibizioni e l’ordine di uscita