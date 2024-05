Ad Amici è arrivata in finalissima. Marisol Castellanos, 18 anni, è arrivata sul secondo gradino del podio di questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Una medaglia d’argento meritatissima considerato il percorso e le performance nelle quali si è esibita la ballerina nel corso delle varie puntate. Marisol non può rimproverarsi davvero nulla: nella finale, nonostante il problema al ginocchio, ha dimostrato di avere grinta, talento, versatilità e padronanza scenica. Qualità che hanno convinto la giuria stampa ad assegnarle il premio della critica del valore di 50mila euro. Oltre a questo, Marisol ha anche ottenuto uno stage prestigioso a New York presso la Alvin Ailey school.

“Amici 23”, intervista a Marisol Castellanos

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato Marisol assieme ad altri giornalisti presenti nella “giuria stampa” della finale e in questa occasione abbiamo avuto modo di farle alcune domande. Sull’avventura nella scuola di Amici ha dichiarato: “Per ogni obiettivo che sono riuscita a raggiungere compreso il percorso nella scuola di Amici devo ringraziare la mia famiglia che mi ha permesso di farmi studiare danza e tutte le persone che hanno creduto in me. Non nego di essere cresciuta tantissimo in questo percorso. Sono entrata nella scuola che avevo 17 anni e ho festeggiato proprio qui i miei 18 anni. Se rivedo i vecchi video mi vedo diversa, più piccola. Ad Amici ho preso maggiore consapevolezza del mio corpo, mi sono creata una mia identità, ho capito cosa mi valorizzasse”.

Sugli obiettivi futuri, Marisol ha dichiarato che le piacerebbe tanto lavorare all’estero: “Mi piacerebbe tanto studiare all’estero. Il mio obiettivo però è quello di studiare e formarmi ancora perché sono molto giovane”.

Nel corso delle varie puntate, Marisol è stata messa a dura prova per via di un problema al ginocchio che l’aveva costretta a danzare con un tutore. Un problema che ad oggi non è ancora superato: “Purtroppo non va molto bene e dopo Amici cercherò di curarmi. Durante il percorso ho stretto tanto i denti e mi sono affidata alle cure dei medici. Al momento non so quanto tempo ci metterò per recuperare”.

Sulla mancata vittoria ad Amici, ha spiegato di non avere nessun rammarico: “Non mi aspettavo di vincere nella mia categoria anche perché Dustin è uno dei migliori danzatori che io conosca, ha un’impronta internazionale. Ho preso spunto da lui in questo percorso e per la stima che ripongo in lui pensavo che vincesse la categoria di ballo. Quando ho visto la mia carta che si girava ho provato un’emozione incredibile. Anche con Sarah non mi aspettavo di vincere. Da quando era iniziata la puntata, l’ho vista esplodere letteralmente. E’ stata una bomba. Io le avevo detto che sapevo già come sarebbe andata a finire. Si è meritata questa vittoria”.

Marisol è stata l’allieva prediletta della maestra Alessandra Celentano che fin da subito ha scommesso sul suo grande talento. In merito al loro rapporto, la ballerina ha rivelato: “La maestra Celentano è molto esigente. Fin dal primo giorno veniva in sala per darmi consigli sulla tecnica, sull’espressività, sulla potenza ed è stata molto presente. Tiene tantissimo ai suoi allievi e a me e Dustin come agli altri chiedeva sempre come stessimo. Anche ai professionisti che lavoravano con noi chiedeva come andassero le lezioni”.

All’interno della scuola di Amici, Marisol ha incontrato anche l’amore. La ballerina ha perso la testa per Petit e tra loro è nata una bellissima storia. Su questo rapporto, ha ammesso: “Il mio percorso a livello di crescita personale nella scuola di Amici non sarebbe stato lo stesso senza Petit. Mi ha dato davvero tanto. Con lui mi sono potuta sfogare, confrontarmi anche nei momenti difficili. La sua presenza è stato un arricchimento. Ho potuto notare poi che da innamorati si balla meglio”.

Noi di SuperGuida TV abbiamo poi chiesto a Marisol se le piacerebbe tornare nella scuola di Amici nel corpo dei ballerini professionisti. La ballerina ha detto: “Assolutamente sì, mi piacerebbe davvero tanto. In questa scuola si impara davvero tanto ed è stato un onore essere in sala con i professionisti. Per me tornare a lavorare qua significherebbe continuare a lavorare e migliorare grazie a loro”.

In passato, Marisol aveva smesso di ballare per alcuni problemi di salute. Le abbiamo chiesto cosa le fosse accaduto. La ballerina ha ammesso: “Ho passato un periodo in cui non sono stata tanto bene però non vorrei entrare nei dettagli. E’ qualcosa di troppo personale”.

Nata a Cuba, Marisol si è poi trasferita con i genitori a Biella. Una realtà che però le è stata stretta sin da subito come ha rivelato: “E’ uno dei motivi che mi ha spinto a partecipare ai casting. Non voglio parlare male della mia città che è bella sotto alcuni aspetti perché è tranquilla e sicura ma dall’altro ogni volta che mi trovavo a viaggiare soprattutto nelle grandi città mi accorgevo di quanto mi fosse stretta quella realtà. La maggior parte dei cittadini ha una mentalità chiusa ma non è colpa loro. Ho trovato molto supporto dai biellesi però mi sono accorta con il tempo di quanto arti come il ballo o il canto venissero percepiti come hobby”.