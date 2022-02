Mattia Zenzola il ballerino di Amici 21 abbandona la scuola in lacrime a causa di un infortunio che non gli consentirà di ballare dai due ai tre mesi. L’allievo ha dovuto abbandonare i talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi per motivi di salute, per lui però, l’esperienza ad Amici può non finire qui, il maestro Raimondo Todaro gli fa una promessa. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Amici 21, Mattia Zenzola lascia la scuola: il motivo

L’allievo di danza Mattia Zenzola è costretto a lasciare la scuola di Amici 21 per problemi fisici. Il ballerino è infortunato da tempo e ultimante il dolore è aumentato, tanto da dover richiedere un accertamento medico. Il referto, letto dal professore di danza Raimondo Todaro, non ha dato l’esito tanto sperato dal ragazzo, l’allievo è costretto a lasciare la scuola perchè deve stare a riposo per diversi mesi.

Questo stop rende impossibile frequentare le lezioni, in vista anche del serale di Amici di Maria De Filippi, La notizia ha colpito Mattia, che sperava di riprendere in tempi brevi le lezioni. Il ragazzo è scoppiato in lacrime. Todaro lo ha immediatamente consolato, facendogli capire che ci potrebbe essere un banco pronto per lui nella prossima edizione.