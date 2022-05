Cosa ci svelano si Amici 21 le anticipazioni della semifinale del Serale del talent di Canale 5? Chi sono i finalisti del talent di Maria De Filippi? Ecco cosa andrà in onda sabato prossimo, in prima serata, sull’ammiraglia Mediaset. L’ospite musicale? La conduttrice ha chiamato per l’occasione Marco Mengoni.

Amici 21 anticipazioni: le gare tra prof e i regali di Zerbi e la Celentano ai colleghi

Come sarà la Semifinale di Amici 21? Cosa accadrà? Ci sarà sicuramente molto da ridere. Come rivelato da Amici News su Twitter i prof Zerbi e Celentano porteranno doni per i prof ovvero per i logo colleghi e compagni d’avventura. Che cosa?

Ad Anna Pettinelli una foto di Zerbi in una posizione strana per prenderla ancora una volta in giro delle foto che Rudy ha mostrato nelle precedenti puntate e che sono sull’Instagram della docente di canto

una foto di Zerbi in una posizione strana per prenderla ancora una volta in giro delle foto che Rudy ha mostrato nelle precedenti puntate e che sono sull’Instagram della docente di canto A Veronica Peparini i due prof doneranno una maglietta con scritto “Il mondo della danza sa”. Si tratta sicuramente di un dono molto ambito che tutto il mondo di Twitter vorrebbe ricevere. Chissà che non mettano in produzione la t-shirt per la prossima estate.

i due prof doneranno una maglietta con scritto “Il mondo della danza sa”. Si tratta sicuramente di un dono molto ambito che tutto il mondo di Twitter vorrebbe ricevere. Chissà che non mettano in produzione la t-shirt per la prossima estate. A Lorella Cuccarini una parrucca e il martello da giudice

una parrucca e il martello da giudice A Raimondo Todaro un libro sulla storia della danza

Come reagiranno i prof? Cosa dovranno aspettarsi Rudy Zerbi e Alessandra Celentano? Per scoprirlo occorrerà guardare la puntata.

Cos’altro accadrà? Ci sarà ovviamente una nuova sfida tra prof e a vincere saranno, ovviamente, la Cuccarini e Raimondo per il loro talento innegabile. A nulla serviranno le minacce ai giudici di Zerbi.

Amici 21: chi sono i finalisti del talent?

Chi sono i finalisti del talent di Maria De Filippi? Chi si sfiderà, nell’ultima puntata, per vincere il programma? Ebbene non sono ancora stati svelati tutti i nomi. Sappiamo che ad agguantare la possibilità di raggiungere uno dei propri obiettivi saranno sicuramente:

Sissi Michele Luigi

Chi fra Alex, Albe e Serena raggiungerà i colleghi? Il verdetto finale è stato dato ai ragazzi in casetta e pertanto non si conoscono ancora i nomi. Per scoprire tutti i finalisti occorrerà sintonizzarsi su Canale 5 sabato 7 maggio e seguire la puntata di Amici 21.