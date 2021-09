Cosa accadrà ad Amici 21 secondo le anticipazioni della seconda puntata in onda domenica 26 settembre 2021 nel primo pomeriggio di Canale 5? Quali saranno gli ospiti? Come già annunciato da sabato scorso nel programma condotto da Maria De Filippi farà ritorno uno dei protagonisti dell’anno scorso ovvero l’amatissimo Sangiovanni. Oltre a lui torneranno, per l’assegnazione del banco da loro ancora occupato, Deddy e Aka.

Amici 21 ospiti seconda puntata: Sangiovanni con Deddy e Aka che tornano fra i banchi

Cosa dicono le anticipazioni della seconda puntata del sabato pomeriggio di Amici 21? Sangiovanni, Deddy e Aka tornano fra i banchi del famoso talent di Maria De Filippi. I primi due saranno ospiti ufficiali della seconda puntata del programma e presenteranno al grande pubblico di Canale 5 i loro nuovi singoli.

Sangiovanni dunque, secondo le anticipazioni trapelate dalla nuova registrazione avvenuta giovedì, si esibirà sulle note di Raggi Gamma. Deddy invece canterà il suo nuovo singolo intitolato Giove.

Sia Deddy che Aka, già presenti durante la prima puntata della nuova edizione del talent, saranno seduti, con Giulia, fra i banchi occupati per lo più dalla nuova classe per poter assegnare. così come hanno fatto nella prima puntata Gerry Scotti e colleghi, la maglia ai nuovi concorrenti. Al contrario dei due colleghi, Aka, quindi, non canterà, ma tornerà in studio non appena uscirà il suo nuovo singolo.

Amici 21 anticipazioni seconda registrazione: nuove ingressi e bocciature

C’è grande tensione in attesa della messa in onda della seconda puntata di Amici 21. Come mai? Ci sono diversi concorrenti che hanno preso parte al talent di Maria De Filippi per una settimana e sapevano di avere il posto in bilico. Un esempio?

In primis Nunzio e Mattia. I due ballerini erano in ballottaggio fra loro per colpa di Todaro. Eravamo rimasti, dopo la visione della prima puntata di Amici 21, che avrebbero dovuto lavorare una settimana con lui prima che potesse prendere una decisione. Cosa è accaduto nella nuova registrazione? Visto quanto annunciato, ovvero la conoscenza di Todaro con Nunzio, a stabilire chi avrebbe continuato il proprio percorso nel talent è stata una commissione esterna.

Con sommo dispiacere soprattutto del pubblico Twitter che si era già innamorato di Nunzio, il ballerino che ha vinto la “sfida” – se di sfida possiamo parlare – è stato Mattia.

Mattias, ha battuto Gianmarco, ed è diventato il ballerino della Peparini. Mirko, invece, ha ballato un pezzo dimostrato da Simone, ma la maestra Alessandra Celentano gli ha sospeso la maglia. Il giovane si è sentito umiliato ed è scoppiato a piangere.

Una buona notizia? Elisabetta, che Arisa aveva tenuto ferma per questa nuova edizione, ha fatto il suo ingresso nella scuola diventando allieva della Pettinelli. Oltre a lei sono entrate anche: Rea e Kendy.

Amici 21: produttori già all’opera, liti e commozione

I cantanti Alex, Tommaso e Nicole hanno già incontrato alcuni produttori che si sono detti pronti a lavorare con loro per cercare di arrangiare il primo singolo. Tommaso lavorerà con Canova. Nicole con Zef.

Giacomo, in attesa di poter sfidare qualcuno, invece, ha almeno potuto esibirsi e ha emozionato Rudy Zerbi che gli ha confermato che molto presto potrà prendere il posto di uno dei ragazzi ufficiali.

Non ci sono solo state rose e viole, ma i professori hanno anche litigato fra loro ed espresso giudizi negativi sui vari concorrenti. In primis Todaro si è visto bocciare la sua Serena sia dalla Celentano che dalla Peparini. Zerbi ha continuato a battibeccare con la Pettinelli che non ha apprezzato Albe mentre lui sì. La canzone con la lista della spesa di Inder ha poi riacceso gli animi fra i due prof di canto.

Sfide ad Amici 21: quando arriveranno?

Quando il pubblico è stato fatto uscire dagli studi Elios la registrazione del talent è proseguita. Si è parlato di sfide e del meccanismo con cui verranno organizzate quest’anno.

A quanto si è appreso la produzione ha deciso di mettere alla prova i ragazzi e di farli giudicare da una commissione prima di ritenerli idonei per sfidare uno dei concorrenti ufficiali di Amici 21.

La prima parte di aspiranti che ha fatto il suo ingresso non è riuscita però a ottenere tutti semafori verdi. Nessuno ha superato l’esame e dunque non si è delineata alcuna sfida all’orizzonte. Almeno per ora i concorrenti possono ancora dormire sonni tranquilli.