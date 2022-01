Cosa succederà ad Amici 21 secondo le anticipazioni per la puntata di domenica 16 gennaio 2022? Nel talent vi saranno 4 eliminazioni importanti. Ospite di Maria De Filippi sarà, invece, la bravissima Fiorella Mannoia. Spetterà a lei, dopo Fedez e Arisa, giudicare i cantanti del talent di Canale 5 e stilare la famosa classifica che spingerà alcuni allievi ad affrontare una sfida importante pronta a mettere a rischio la loro permanenza nella scuola.

Amici 21 anticipazioni: i tre prof saranno ancora assenti?

La prima puntata del nuovo anno di Amici 21 si è caratterizzata per l’assenza di tre professori: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Ci saranno questo sabato e cosa è successo per l’assenza precedente.

Veronica Peparini ha annunciato sui social, più precisamente su Instagram, di essere risultata positiva, insieme alla figlia, al Covid. La piccola ora sta bene, mentre la docente di danza molto probabilmente dovrà continuare a collegarsi con Maria De Filippi in quanto non si è ancora negativizzata.

Rudy Zerbi, probabilmente in quarantena, pare, invece, essere ritornato anche in radio e pertanto molti si attendono che sarà presente in studio. Non si hanno invece news su Lorella Cuccarini. L’ultimo post risale a cinque giorni fa. La speranza è che possa essere tutto ok anche per lei e che, qualora non ci fosse, possa tornare presto in presenza così come la prof Veronica Peparini.

Amici 21, anticipazioni 16 gennaio 2022: quattro eliminazioni importanti

Così come anticipato dal Vicolodellenews nella puntata di Amici 21 del 16 gennaio 2022 vedremo ben 4 allievi che hanno dovuto lasciare la scuola. Di chi si tratta? In primis di Elena e Paily che non hanno convinto Zerbi. Un’altra cantante sarà invece Nicol. Quest’ultima risulterà essere all’ultimo posto della classifica generale stilata sommando le classifiche stilate da tutti gli ospiti famosi approdati in studio nelle ultime settimane.

Nicol non la prenderà affatto bene. La giovane teneva molto a poter continuare il suo percorso nella scuola di Amici 21 inseguendo il suo sogno di diventare una cantante professionista.

Ultimo eliminato della settimana: il ballerino Cristiano. Nella sfida contro Christian, voluta da Raimondo Todaro, sarà proprio Cristiano ad aver la peggio grazie al giudizio di Garrison.

Amici 21, sfide e sospensioni di maglie: allievi a rischio

I fan di Luigi possono dormire sonni tranquilli. Il giovane vincerà la sua sfida senza problemi. Albe e Cosmary, invece, si ritroveranno ad avere la maglia sospesa. Come mai? Albe verrà rimproverato da Anna Pettinelli in quanto pare non mettere abbastanza impegno e sottovalutare molto la sua presenza nel talent di Canale 5. Cosmary, invece, dovrà vedersela con la Celentano che non la vede ancora come la ballerina che vorrebbe lei.

La classifica di Fiorella Mannoia sui cantanti

Importante è dare un occhio, infine, alla classifica stilata da Fiorella Mannoia. Secondo l’artista: