Avanza incontrastato il successo di Antonia Nocca, che a discapito dei favoriti sui social – Luk3 e Deddé – riceve l’ambito premio delle Radio, nella gara dei talenti di Amici 2025.

Amici 2025, Antonia Nocca conquista le Radio

La 15° puntata domenicale di Amici 2025, trasmessa sulle reti TV e streaming Mediaset il 19 gennaio 2025, segna la messa a rischio degli ultimi classificati al termine delle gare di ballo e canto, e in più il nuovo e grande traguardo raggiunto da Antonia Nocca.

Oltre alla gara tra gli inediti di canto giudicata da Alessandro Cattelan e la gara di ballo giudicata da Rebecca Bianchi tra le altre sfide, la nuova puntata del talent show chiama i cantanti in corsa a sfidarsi al cospetto di una giuria composta dai network radiofonici. Le Radio chiamate a coprire, per l’occasione, il ruolo di giudici sono: Radio Zeta, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio e RDS. E a disputare la gara radiofonica, indetta per il titolo del “miglior inedito radiofonico” di Amici 2025, sono le proposte di musica rappresentate dai cantanti Antonia, Luk3 e Deddè, con i rispettivi inediti dai titoli: Dove ti trovi tu, Valentine e Periferia.

Il brano vincitore, che a detta delle Radio rappresenta in pieno il titolo di “miglior inedito radiofonico” di Amici 2025, é la proposta musicale della cantante Antonia Nocca che -tra i talenti concorrenti- meglio si contraddistingue per un timbro di vocalità unico e riconoscibile, in prestito ad una canzone Pop e orecchiabile.

Deddé e Dandy, ultimi classificati e a rischio

Per ciò che concerne la Gara di canto giudicata da Alessandro Cattelan, indetta tra gli inediti di tutti i cantanti in corsa al talent show di Amici, la classifica di gradimento del giudice vede i concorrenti cantanti così classificarsi:

Antonia Luk3 Chiamamifaro Jacopo Sol Vybes Mollenbeck Nicolò Deddè (in sfida)

Per effetto di una penalizzazione disciplinare prevista per gli allievi di Anna Pettinelli, Nicolò e Deddè perdono una posizione, il che porta quest’ultimo a precipitare in fondo alla classifica e ad essere a rischio eliminazione, in vista di una sfida per la conferma del banco di studio.

La gara indetta tra i ballerini, giudicata dalla giudice esterna Rebecca Bianchi, invece, vede così classificarsi i ballerini in corsa:

Chiara Daniele Alessio Francesca Alessia Dandy (in sfida)

A finire a rischio, in vista della sfida per la conferma del banco di studio di ballo, é quindi il ballerino e ultimo classificato, Dandy. Riusciranno, quindi, Deddé e Dandy a vincere le loro sfide, per la conferma della maglie di allievi, ad Amici 2025? Staremo a vedere cosa riserverà loro il destino, nella celebre scuola dei talenti di Canale 5.