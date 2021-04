Amici 20 è al centro dell’attenzione mediatica per un importante riconoscimento ottenuto da Sangiovanni, insignito del primo disco di platino. Il cantante in corsa al serale del talenti di Maria De Filippi ha ricevuto una comunicazione dalla celebre conduttrice nel daytime del talent. Per l’occasione, la conduttrice ha inscenato uno scherzo. Ovvero ha inizialmente fatto credere al giovane che vi fossero delle immagini da mostrargli, allusive al rapporto maturato con Giulia Stabile in casetta. E non solo. Poi, Queen Mary è passata a parlare di terze persone, facendo sospettare Sangiovanni e Giulia che fosse accaduto qualcosa di brutto tra loro. Ma ecco che la conduttrice svela l’arcano.

Amici 20, Sangiovanni riceve un messaggio

Nel daytime di Amici 20, andato in onda su Canale 5 il 19 aprile 2021 e dopo il quinto serale, Sangiovanni ha ricevuto un messaggio in presenza dei compagni di studio, in casetta. Nello stesso la conduttrice si presta ad uno scherzo, ovvero fa credere al cantante di dovergli parlare di questioni personali, tra lui e la compagna Giulia Stabile: “C’è un filmato da vedere insieme e riguarda Sangiovanni, Giulia cosa hai combinato o meglio cosa ha fatto lui? …Succedono cose per via di persone”. I due diretti interessati si palesano a dir poco straniti, non riuscendo a capire il motivo della comunicazione.

Quando, poi, ad un certo punto Maria De Filippi introduce delle immagini importanti, ovvero quelle in cui l’inedito di Sangiovanni, “Lady”, appare insignito della certificazione F.I.M.I. di disco di platino per le vendite raggiunte durante lo show di Canale 5. La reazione dalla casetta è stata di stupore unito alla gioia, non solo per il cantautore di successo ma anche per i compagni di studio, che hanno applaudito al traguardo.

Tempo di party ad Amici

Maria De Filippi ha, quindi, invitato tutti a festeggiare per la notizia e Sangiovanni a contribuire insieme alla produzione del talent a pagare con la sua paghetta per la festa prevista del primo disco di platino raggiunto. Si parla di “torta e aperitivi”, che vedranno i protagonisti di Amici 20 riunirsi per un party esclusivo dedicato a Sangiovanni. La torta, come suggerito dalla regina di ascolti tv, Maria De Filippi, verrà scelta da Giulia Stabile, che il giovane festeggiato definisce la musa della sua “Lady”.

Nell’attesa del party, però, Sangiovanni non dimentica il suo mentore, ovvero Maria De Filippi: “Grazie a te, tu mi hai donato la possibilità di fare questo”.

Intanto è tripudio di consensi per Sangiovanni sui social, dove diversi internauti fanno notare anche un’altra bella notizia. Ovvero che Aka7even, concorrente al serale di Amici 20, ha ottenuto la certificazioni FIMI di disco d’oro per Mi manchi.