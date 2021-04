Amici 20 non smette di riservare colpi di scena, l’ultimo dei quali è rappresentato dall’eliminazione di Martina Miliddi e il gelo che si è palesato tra lei e Aka7even al quinto serale. Nel nuovo appuntamento del talent di Maria De Filippi, dopo essere finita a rischio con Deddy, la ballerina è esplosa in lacrime e ai saluti finali rivolti ai compagni tra lei e il flirt storico Aka7even, però, non vi sono stati gesti d’addio. Questo, nonostante il trascorso sentimentale di quest’ultimi, avutosi nella scuola.

Amici 20, Deddy e Martina Miliddi a rischio

Il quinto appuntamento serale di Amici 20 è stato ricco di momenti e sfide emozionanti. Tra questi, quello che ha visto finire a rischio eliminazione e al ballottaggio finale, nella puntata andata in onda il 17 aprile 2021 su Canale 5, Martina Miliddi e Deddy.

La ballerina della squadra capeggiata da Lorella Cuccarini e Arisa e il cantante della squadra con a capo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si sono battuti esibendosi nelle loro rispettive categorie, ballo e canto. Dopodiché, al termine delle performance, i due insieme al resto della classe si sono recati nella casetta dei talenti, lasciando lo studio.

Una volta giunti in casetta, Deddy e Martina Miliddi hanno voluto rivolgere alla classe dei saluti finali. Un momento commovente, in cui non sono mancati parole struggenti e pianti di sfogo. Appartatosi in un angolo con i cantanti Sangiovanni, Aka7even e Tancredi, Deddy si è mostrato incerto di poter restare, mostrando la sua insicurezza: “Secondo me io vado a casa, ho questo presentimento”.

Dall’altra parte, con gli altri compagni di studio, Martina ha dato libero sfogo alle lacrime, non nascondendo di non aver dato il 100% nella gara: “Vi voglio bene tutti, tutti quanti. Non riuscivo a sentire nulla sul palco”. A confortarla è stato in particolare l’altro ballerino Alessandro Cavallo, passato al centro del gossip come possibile motivo di una presunta crisi d’amore tra la ballerina e il cantante Aka7even, mostratosi intanto impassibile con lei, nella scuola: “Io sfido chiunque a resistere come hai fatto tu, ti sei fatta una corazza e secondo me non ti basta neanche per 10 vite”.

Indifferenza tra Martina Miliddi e Aka7even

Anche nei momenti successivi, tra Martina Miliddi e Aka7even non sono emersi gesti d’addio. Neanche un semplice sguardo d’intesa. Questo, nonostante i due siano stati protagonisti di un coinvolgimento passionale nella scuola.

Ad un certo, punto, è stato comunicato da Maria De Filippi il verdetto d’eliminazione, che ha decretato l’uscita di scena di Martina Miliddi. Un momento quest’ultimo che ha alimentato ancor di più le discussioni dei telespettatori aperte sui social, circa il quinto serale di Amici 20. Così come emerge dai seguenti commenti del web: “Fuori Martina!”, “Non vi azzardate a salvare Martina e a eliminare Deddy. Che questa è la volta buona che spengo la tv”, “Fuori Martina e Aka7even impassibile”.

Dopo giorni di silenzio sul loro flirt nella scuola, di recente Martina Miliddi e Aka7even erano tornati a scambiarsi effusioni in casetta, incuranti di tutti. Eppure, al quinto serale non hanno mostrato alcun gesto d’affetto tra loro. Che sia, quindi, esplosa l’ennesima crisi d’amore tra loro?

Intanto, si avvicina la finale di Amici 20 e uno dei momenti più apprezzati dal pubblico del quinto serale è quello in cui, finito a rischio, Deddy ha dato tutto se stesso esibendosi sulle note del suo romantico inedito, Il cielo contromano.