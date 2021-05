Quando ormai manca poco alla messa in onda della semifinale di Amici 20, è emersa dal daytime del talent una dura lite che ha visto protagonisti Aka7even e Serena Marchese nella scuola. Il tutto accade per il commento sarcastico della ballerina sul piatto pianificato in cucina dal cantante per il post-semifinale. Il pensiero di Serena scatena l’ira del cantante, tanto che il 20enne non si contiene fino a sbottare contro la giovane e a provocare il suo pianto. Tra i due sono volati letteralmente stracci. Una scena che ora fa discutere in rete e non mancano commenti social sulla lite.

Amici 20, esplode la lite pre-finale tra Aka7even e Serena

La nuova lite nella casetta di Amici 20 si è registrata nel corso del daytime settimanale del talent, in un momento di confidenze tra i semifinalisti. A voce alta, Aka7even pianifica quindi di volere un determinato piatto culinario una volta rientrato in casetta dalla finale nell’ipotesi in cui lui fosse tra i 3 eliminati in semifinale. “Io semmai dovessi uscire domani sera, prima di andarmene mi faccio pasta al sugo”.

A questo punto Serena Marchese ironizza sulla richiesta di Aka7even: “Se te la fanno fare”. La risposta di Serena stizzisce Aka7even, tanto da ribattere piccato contro la ballerina: “Fatti i fatti tuoi, Serena!”. “State esagerando”, risponde impietrita Serena. “Stai sempre in mezzo, gne gne gne, mi scassi proprio il ca**o”, infierisce il cantante di “Loca”. Poi, dinanzi ai volti impietriti dei compagni di studio, Aka7even prova a scusarsi con Serena Marchese: “Ti sei innervosita?”. La ballerina: “Sì. Perché rispondete sempre male, mi sta sul ca**o dopo un po’ la situazione”. Poi, aggiunge sibillina millantando forse di essere temuta dal resto dei compagni in vista della finale: “Chissà perché dovete rispondere male sempre a me”. “Ma per favore”, conclude Aka7even.

Il botta e risposta al veleno si è così concluso senza una riappacificazione tra i due aspiranti artisti. Ad un certo punto Serena si è intrattenuta con altri compagni di talent, quali Deddy, Tancredi e Alessandro Cavallo, a cui ha mostrato le sue lacrime: “Non è cosa mia rispondere male”. Deddy, però, infonde speranza: “C’è il sole alle finestre, raga”.

L’accaduto, intanto, divide l’opinione dell’occhio pubblico. Su TikTok, dove sono finite le esclusive immagini della lite in casetta, in particolare spuntano i seguenti messaggi: “Aka7even in questi giorni mi sta proprio scendendo”; “Luca ma tutt’appost?”, “Aka io lo amo, ma mi sta proprio calando”; “Vedete che poi gli chiede… ‘ti sei innervosita?’ Perché non era proprio intenzione di Aka farlo per rispondere male…”, “Aka ha risposto come un cane, senza nessun motivo. Che si dia una calmata! Visto che ha piagnucolato per mesi per essere stato “trattato male” “.

Chissà, quindi, come evolveranno le dinamiche in casetta, quando si avvicina la finale di Amici 20.