Amici 19 oggi, 21 dicembre 2019 non va in onda. Ecco svelato il motivo dell’assenza del talent di Maria De Filippi nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Ecco, oltretutto, cosa va in onda al suo posto prima della nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin.

Amici 19 oggi non va in onda: il motivo dell’assenza

Niente liti fra la Celentano e Valentin, niente battibecchi fra i professori di danza, niente sgridate di Rudy Zerbi e niente serenate di Ottonello alla Pettinelli. Come facciamo senza Amici 19? Perché il talent non va in onda?

Ebbene la scuola, come molte scuole in Italia, ha chiuso i battenti. Gli allievi sono andati a casa per le vacanze di Natale per poter trascorrere questo magico periodo dell’anno insieme ad amici e parenti e ricaricare le batterie. Nessuno di loro, però, potrà dormire sonni tranquilli. Tutti hanno avuto compiti. Cantanti e ballerini dovranno studiare la teoria, ma continuare ad esercitarsi sulle canzoni e sulle coreografie. Quando la scuola, infatti, riaprirà i battenti, il programma entrerà nel vivo e non ci sarà più tempo da perdere.

Saranno vacanze di studio per tutti gli allievi della scuola di Amici 19. Qualcuno di loro, però, potrà gioire insieme a grandi artisti la notte dell’ultimo dell’anno. Il motivo? Beh come i fan del programma sanno, Maria invierà alcuni dei suoi talenti a Bari per il programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci.

Amici 19: cosa andrà in onda al loro posto?

Cosa andrò in onda al posto di Amici 19? Il pomeriggio sarà arricchito dalla presenza delle soap di Canale 5 più amate e seguite dal pubblico dell’ammiraglia.

Dopo il Tg5, quindi, spazio a Beautiful come di consueto. I telespettatori potranno seguire le vicende di Brooke e Taylor, ma soprattutto tentare di scoprire gli intrighi che hanno portato il misterioso dottore a cospirare contro Hope, togliendole il bebè e facendole credere che sia morto.

Alle 14:10 invece andrà in onda una puntata di Una Vita mentre alle 15:19 prenderò il via una puntata de Il Segreto.

Alle 16:10 la linea passerà, invece, a Verissimo per una puntata natalizia molto speciale ricca di ospiti e sorprese.