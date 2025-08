Inter, Juventus, Milan e Roma si preparano all’inizio del campionato di Serie A con alcune amichevoli estive di prestigio. Le squadre italiane saranno impegnate in alcuni match che potranno già delineare chi lotterà contro il Napoli, detentore del titolo, per la vittoria dello scudetto.

Amichevoli estive di Inter, Juventus, Milan e Roma: dove vederle in tv

In vista dell’inizio del campionato di Serie A 2025/26, al via il 23 agosto, alcuni club sono impegnati in amichevoli estive che sarà possibile vedere in tv gratuitamente. Grazie all’accordo tra DAZN e il gruppo Warner Bros. Discovery, i match saranno trasmessi in chiaro, in differita o in diretta, sul Canale NOVE e in streaming sul sito.

In particolare saranno trasmesse le amichevoli tra l’Aston Villa e la Roma; tra il Monaco e l’Inter, tra il Borussia Dortmund e la Juventus; del Chelsea contro il Milan e l’Inter contro Olympiacos. Match non facili che serviranno ai mister per scegliere la formazione migliore in vista della prima giornata della massima serie.

Questo il programma delle amichevoli estive che vedranno coinvolte squadre italiane e che saranno trasmesse sul canale NOVE:

Mercoledì 6 agosto, alle ore 21.30: Aston Villa – Roma (in differita)

(in differita) Venerdì 8 agosto, alle ore 21.30: Monaco – Inter (in differita)

(in differita) Domenica 10 agosto, alle ore 17.30: Borussia Dortmund – Juventus (in diretta)

(in diretta) Domenica 10 agosto, alle ore 21.30: Chelsea – Milan (in differita)

(in differita) Sabato 16 agosto, alle ore 20.30: Inter – Olympiacos (in diretta)

Nuovo accordo tra DAZN E Warner Bros. Discovery

La partnership tra DAZN e Warner Bros. Discovery rientra in una strategia più ampia, che prevede l’arrivo sulla piattaforma di streaming anche dell’intera offerta digitale di Eurosport (che ha lasciato dopo anni Sky). Saranno disponibili infatti i canali Eurosport 1 e 2 con i principali Slam di tennis, il ciclismo UCI, gli sport invernali, UFC e i motori. Anche i canali NOVE, Real Time, DMAX e Discovery Channel saranno visibili gratuitamente su DAZN.