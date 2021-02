Amend: Alla conquista della libertà esplora il concetto di “cosa significa essere americano”, spiegando il Quattordicesimo Emendamento della Costituzione – che, nel 1868, prometteva libertà e pari diritti a tutti i cittadini nati negli Stati Uniti. L’attore Will Smith è il conduttore d’eccezione di questa docuserie Netflix. Il divo hollywoodiano ci porterà in un viaggio lungo sei episodi, in cui scopriremo le origini del concetto di uguaglianza attraverso un mix di filmati d’archivio, stralci di interviste e un gruppo di celebrità leggerà famosi discorsi che parlano a favore o contro il Quattordicesimo Emendamento. La docuserie è disponibile su Netflix il 17 febbraio 2021.

Amend: Alla conquista della libertà, la trama della serie

Will Smith presenta Amend, una docuserie che racconta la lotta passata e attuale per la parità dei diritti negli Stati Uniti nel contesto del 14° emendamento della costituzione americana. Tra gli ospiti, gli attori Mahershala Ali, Diane Lane, Samuel L. Jackson, Pedro Pascal, Yara Shahidi che leggeranno i più famosi discorsi dai sostenitori e contrari del Quattordicesimo Emendamento, quali Frederick Douglass, il dottor Martin Luther King Jr., Ruth Bader Ginsburg e Andrew Johnson. La docuserie offrirà anche diversi approfondimenti da parte di leader ed esperti del pensiero contemporaneo.

Amend: Alla conquista della libertà, le parole di Will Smith

“Stiamo vivendo in un periodo senza precedenti come società, come paese e come famiglia di esseri umani”, ha dichiarato Will Smith.

“Credo che la coltivazione della comprensione personale e storica sia la scintilla imperativa che accende le fiamme della compassione e della guarigione di cui ne abbiamo la disperata necessità. In quanto americani, ci sforziamo di formare un’unione più perfetta che stabilisca veramente giustizia e uguaglianza per tutti. Credo che una comprensione più profonda del 14° emendamento sia un punto di partenza fondamentale. La nostra speranza, con questa serie, è quella di illuminare la bellezza che è la promessa dell’America e di mandare un messaggio di connessione e di umanità condivisa in modo di essere in grado di comprendere e celebrare al meglio le nostre diverse esperienze come americani e promuovere il progresso verso la vera uguaglianza promessa a tutte le persone che rispondono al 14° emendamento”.