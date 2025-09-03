La stagione estiva volge al termine e Prime Video si prospetta un mese molto ricco di novità. Soprattutto sul piano seriale le proposte non mancheranno, con diversi titoli in arrivo che andranno ad aggiungersi sul catalogo della piattaforma. Da The Runarounds a Hotel Costiera, vediamo insieme alcune delle prossime uscite più interessanti.

I titoli di settembre 2025 più attesi su Prime Video tra film e serie tv

Dal primo settembre è già disponibile la nuova serie The Runarounds. Composta da 8 episodi, racconta di un gruppo di giovani di Wilmington che, nell’estate dopo il diploma, decidono di riunirsi per formare una rock band. Tra musica e amori, i ragazzi cercheranno con tutte le loro forze di diventare famosi e scalare le vette del successo.

Il 3 settembre invece arriva Ice Road – La Vendetta, un nuovo film con Liam Neeson. La trama segue Mike McCann, un camionista che, per esaudire l’ultimo desiderio del fratello morto, va in Nepal per spargerne le ceneri sull’Everest. Ma su un pullman turistico Mike e la sua guida affrontano dei mercenari e dovranno lottare per salvare se stessi, i passeggeri innocenti e la terra degli abitanti di un villaggio.

Il 4 settembre è invece la volta di Holiday Crush, nuovo reality show Original. I The Jackal, direttamente dal loro divano, vedranno e commenteranno in maniera schietta e dissacrante la vacanza di un gruppo di ragazzi. Insieme ai loro ospiti, (Emma Galeotti, La Pina & Diego, Cristina D’Avena) i The Jackal seguiranno i giovani protagonisti passo dopo passo durante il loro viaggio.

Il 5 settembre arriva poi Dish It Out: Il piatto è servito, una nuova serie con Tilly Ramsay. La giovane, appassionata buongustaia e aspirante chef, è decisa ad uscire dall’ombra di un padre famoso, Gordon Ramsey, per vivere le proprie avventure culinarie. Tra la scoprerta di alcune tendenze online, ricette preferite dalla sua famiglia, Tilly sarà in compagnia di alcuni volti noti e ospiti a sorpresa che la raggiungeranno in cucina.

Ma le novità non terminano qui. Il 10 settembre arrivano le prime due stagioni di Helluva Boss e un episodio speciale. Ambientato all’inferno, Helluva Boss segue le vicende di Blitzo, un diavoletto nato all’inferno, eccentrico leader dell’I.M.P. (Impresa Morte Professionale), una piccola e caotica organizzazione di assassini. Insieme alla sua squadra, Blitzo viene incaricato di uccidere bersagli nel mondo umano, dando vita a una serie di vicende tragicomiche.

Il 17 settembre invece torna Gen V con l’attesissima nuova stagione. Con Homelander che tiene sotto il suo pugno una buona parte dell’America, alla Godolkin University il misterioso e nuovo Rettore presenta un programma di studi che promette di rendere gli studenti più potenti che mai. Mentre Cate e Sam vengono acclamati come eroi, Marie, Jordan ed Emma tornano al college con riluttanza. Ma tra feste e lezioni, è difficile ignorare il conflitto tra umani e Supes.

Infine, il 24 settembre, ci sarà la nuova serie tv con Jesse Williams, Hotel Costiera. La trama segue le vicende di Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla costa di Positano. Oltre a risolvere i problemi degli ospiti, Daniel è anche sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima.