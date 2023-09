Amazon Prime video, il catalogo di settembre 2023 tra nuovi film e serie TV. Tanti i titoli in uscita sul servizio di streaming video on demand di proprietà della società statunitense Amazon per la gioia dei milioni di abbonati. Ecco la lista con tutti i titoli e le novità.

Con l’arrivo di settembre il catalogo di Prime Video si arricchisce di nuovi titoli. La piattaforma online ha in serbo una serie di sorprese per i tantissimi appassionati di film e serie tv. Il mese di settembre inizia nel migliore dei modi con la seconda stagione de “La ruota del tempo” in streaming da venerdì 1 settembre. La serie, basata sui best-seller fantasy di Robert Jordan, racconta la storia di Rand al’Thor, interpretato da Josha Stradowski, un ragazzo che scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo… o a distruggerlo. Nei nuovi episodi, Rand al’Thor dovrà combattere contro nuove e vecchie minacce.

Venerdì 8 settembre, invece, esce il film “Sentinelle” diretto da Hugo Benamozig, David Caviglioli con protagonista Jonathan Cohen nei panni di François Sentinelle. Il protagonista ha una doppia vita: di giorno è il poliziotto più mediatico dell’isola della Reunion, mentre di notte è un cantante. François Sentinelle sogna ancora una carriera nel mondo della musica e non demorde nonostante gli insuccessi. Allo stesso tempo però non ha alcuna intenzione di rinunciare al lavoro di poliziotto.

C’è molta attesa per The Ferragnez: Sanremo Special, l’episodio speciale in uscita dal 14 settembre sulla piattaforma online. L’episodio racconta la vita di Chiara Ferragni durante la sua avventura come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023. Un racconto inedito e speciale tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. Dal 15 settembre arriva il film “A Million Miles Away Film” con protagonista l’attore Michael Peña nei panni di Jose Hernandez, il primo contadino a viaggiare nello spazio. Da segnalare anche: “The Continental” in uscita il 22 settembre, una miniserie televisiva statunitense del 2023creata da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons, prequel/spin-off della serie di film iniziata nel 2014 con John Wick.

