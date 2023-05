Amazon Prime Video come ogni mese inserisce le novità sulla propria piattaforma e gli utenti possono aggiornarsi con le vicende narrative delle proprie serie tv o guardare nuovi film originali. Giugno 2023 promette bene e c’è tanta Italia nei titoli selezionati. Di seguito, sveliamo tutte le novità di Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: i titoli di giugno 2023 più attesi

I titoli di giugno 2023 di Amazon Prime Video arrivano e portano tanto cinema, serie tv e comicità sulla piattaforma di Jeff Bezos. Tra i contenuti originali e speciali ci sono 4 film: “Paradise Highway” (01/06), “Medellín” (02/06), “È colpa mia?” (08/06), “Da grandi” (28/06).

Invece, tra le serie tv più attese e alla prima stagione ci sono: “Deadloch” (02/06), “Love Club” (20/06) e “I’m a Virgo” (23/06). La riconferma è avvenuta per contenuti come “With Love” stagione 2 (02/06), “The Grand Tour: Eurocrash” stagione 5 (16/06), “Jack Ryan di Tom Clancy” stagione 4 (30/06).

Amazon Prime Video: le produzioni Made in Italy di giugno 2023

Le produzioni audiovisive italiane presenti nel catalogo di giugno 2023 di Amazon Prime Video offre due novità collegate tra loro:

“Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget” sarà disponibile dall’ 08/06 su Amazon Prime Video. Racconta le vicende di Ciro, Fabio, Fru e Aurora amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici. L’arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un’ondata di novità e insegnerà loro che un’esistenza normale nasconde qualcosa di importante se hai gli amici al tuo fianco e che tutto si affronta.

“Aurora Leone: Una famiglia a pretesto”, invece, sarà disponibile dal 26/06. In questo caso si tratta di uno show multiformato in cui si alternano scene del monologo di Aurora con delle clip backstage in cui sono presenti i The Jackal e alcuni ospiti inaspettati. I temi affrontati saranno vari. Infatti, Aurora Leone racconta la ricerca incessante di un equilibrio attraverso le tappe scomode ma necessarie della vita come: il primo appuntamento, la prima offerta di lavoro o la recita di quinta elementare.