Annunciati i nomi dei 20 artisti di AmaSanremo 2020: tra di loro ci saranno i giovani della Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Ecco per i lettori di SuperGuida Tv i nomi di tutti i giovani artisti in gara nella trasmissione condotta da Amadeus su Rai1.

AmaSanremo 2020: i 20 artisti in gara

Tutto pronto per AmaSanremo, il programma condotto da Amadeus dalle ore 22.45 in simultanea su Rai1 e Radio2 da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre. Si tratta di cinque appuntamenti da non perdere per conoscere da vicino gli aspiranti concorrenti giovani della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

Ecco i nomi dei 20 artisti in gara ad AmaSanremo 2020:

ALIOTH – “TITANI” AVINCOLA — “GOAL!” THOMAS CHEVAL – “ACQUA MINERALE” CHICO – “FIGLI DI MILANO” DAVIDE SHORTY – “REGINA” FOLCAST – “SCOPRITI” GALEA – “I NOSTRI 20” GAUDIANO – “POLVERE DA SPARO” GAVIO – “LA MIA GENERAZIONE” GINEVRA – “VORTICE” HU – “OCCHI NIAGARA” I DESIDERI – “LO STESSO CIELO” LE LARVE – “MUSICAEROPLANO” M.E.R.L.O.T – “SETTE VOLTE” MURPHY – “EQUILIBRIO” NOVA – “GIOVANI NOI” SCRIMA –“SE RIDI” SISSI – “PER FARTI PAURA” WRONGONYOU – “LEZIONI DI VOLO” GRETA ZUCCOLI – “OGNI COSA SA DI TE”

AmaSanremo regolamento del programma in onda su Rai1

I 20 artisti di AmaSanremo 2020 si contenderanno la possibilità di partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte. Un’occasione unica ed imperdibile che potrebbe cambiare per sempre la loro vita, visto che dal palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo hanno spiccato il volo giovanissimi artisti oggi diventate delle vere e proprie star mondiali. Qualche esempio? Pensiamo a Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli e Zucchero.

L’appuntamento con AmaSanremo farà da apripista all’evento di Sanremo Giovani, la finalissima prevista in prima serata il giorno 17 dicembre 2020 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Alla finale però arriveranno solo 10 dei 20 artisti in gara ad AmaSanremo; questi 10 poi si sfideranno nella finalissima di Sanremo Giovani per conquistare uno dei 6 posti disponibili per partecipare al Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte. A questi ricordiamo che si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo.

Il programma AmaSanremo sarà condotto da Amadeus che potrà contare sulla presenza di una giuria televisiva composta da grandi nomi dello spettacolo e della musica a cui toccherà il compito di esaminare e giudicare le performance dei 20 artisti in gara. Non solo, a votare i giovani artisti anche il pubblico da casa tramite il televoto, ma importante ai fini della classifica finale sarà anche il voto della Commissione Musicale.

Durante ogni puntata ci sarà una sfida a 4 e solo 2 di loro avranno accesso alla finalissima di Sanremo Giovani 2020 di dicembre. Ma non finisce qui, visto che Amadeus ha deciso di coinvolgere in questo nuovo importante progetto televisivo anche 4 cantanti big. Si tratta di artisti che hanno cominciato la propria carriera proprio a Sanremo Giovani.