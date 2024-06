Amadeus alla guida de La corrida sul Nove: tutto quello che sappiamo

Amadeus sarà al timone de La Corrida. Lo storico programma che fu inventato da Corrado avrà una nuova vita e sarà il presentatore, passato dalla Rai a Il Nove, a rilanciare il format. Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo.

La Corrida torna in tv condotta da Amadeus

Torna La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio. Lo storico programma fu lanciato in tv su Canale 5 da Corrado che lo condusse dal 1986 al 1997. Successivamente Mediaset provò a riproporlo dal 2002 al 2009 con Gerry Scotti e nel 2011 con Flavio Insinna. In occasione del cinquant’anni dalla sua prima edizione radiofonica, La Corrida è tornata in Rai condotta da Carlo Conti. Il presentatore è rimasto al timone fino al 2020 quando dopo appena due puntate la trasmissione fu interrotta causa covid. Non tutti infatti sanno che il programma nacque per la radio nel 1968 mentre sul piccolo schermo debuttò solo nel 1986.

Ora, come svelato in anteprima da Tv, Sorrisi e Canzoni, Amadeus sarà alla guida de La Corrida con un format rinnovato. Il programma andrà in onda in prima serata su Il Nove a partire dal prossimo autunno. Il papà di tutti i talent show verrà quindi riproposto da Amadeus che come sempre darà il suo personale tocco al programma adeguandolo ai tempi moderni. Ancora non si conosce il meccanismo della nuova La Corrida che comunque dovrebbe preservare il suo format originale: mostrare talenti anche bizzarri che si esibiscono davanti ad un pubblico.

Sul Nove arriva anche Identity

Amadeus è passato al gruppo Warner.Bros Discovery dove condurrà non solo programmi in prima serata. A lui è stata affidata anche la consueta fascia oraria dopo il Tg che aveva sulla Rai. Sempre su Il Nove, Amadeus condurrà Identity, nome originale de I Soliti Ignoti, programma andato in onda su Rai1. In questi giorni sono aperti i casting per cercare i concorrenti e i performer che vogliono partecipare al nuovo quiz show che andrà in onda nel prime access time.