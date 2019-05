Tra canzoni e siparietti in studio, nella seconda puntata di All Together Now c’è spazio anche per l’omaggio di Michelle Hunziker e J-Ax a Renato Zero. Il motivo? In studio, la conduttrice del nuovo programma di Canale 5 e il rapper a capo del “Muro umano” di giudici cantano insieme il famoso brano “Il triangolo”. Rivediamo, allora, il divertente momento, in questo video Mediaset del 23 maggio 2019.