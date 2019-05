Dopo i buoni ascolti del debutto, il 23 maggio 2019, in prima serata su Canale 5, torna in onda All Together Now. Parliamo del nuovo programma targato Mediaset ed Endemol Shine Italia, condotto da una “canterina” Michelle Hunziker e con J-Ax “alla guida” di 100 giudici – esperti musicali, posizionati all’interno di un muro alto otto metri.

All together now, gli ospiti del 23 maggio 2019

Ma chi c’è tra gli ospiti della seconda puntata di giovedì 23 maggio 2019? In onda su Canale 5 dalle ore 21.20 circa, il nuovo appuntamento con All together now dà spazio a quattro ospitate.

Reduce dalla presenza ad Amici 2019 Serale e, prima ancora, dall’ultimo Festival di Sanremo, Fabio Rovazzi – anche apprezzato interprete di canzoni come Faccio quello che voglio e Tutto molto interessante – è infatti ospite da Michelle Hunziker questo giovedì sera.

Anche Gessica Notaro è attesa in trasmissione. Ultimamente nominata dai media per alcune frasi pronunciate al Grande Fratello 2019, l’ex volto di Miss Italia è ormai entrata anche nel cuore dei telespettatori, soprattutto per la sua storia personale.

C’è, poi, Gabriele Cirilli. Indimenticato “Tatiana” a Zelig e reduce dal sempre-verde Tale e Quale Show, in questo periodo il comico è in Teatro col suo nuovo spettacolo dal titolo “Mi piace”.

Infine, spazio è riservato anche ai Legnanesi. Chi sono? Parliamo della “famiglia più divertente d’Italia”, ovvero il trio comico formato da Antonio Provaso, Enrico Dalcieri e Luigi Campisi. I tre sono protagonisti anche in Teatro con lo spettacolo “70 voglia di ridere”.

All together now, quante puntate sono e le nuove anticipazioni

Ma quante sono le puntate di All together now in programma su Canale 5? E cosa ci dicono le anticipazioni a proposito della seconda puntata di questo talent show musicale, trasmesso nuovamente nel prime time di giovedì 23 maggio 2019?

Come annunciato ufficialmente da Mediaset, le puntate previste per la nuova trasmissione targata Endemol sono sei: cinque di sfide, così come stabilito dal regolamento del format, più l’ultima, la finale, col vincitore ed il premio.

Anche nel secondo appuntamento, infatti, il meccanismo di gara è lo stesso della prima puntata: i concorrenti arrivano in studio, provano a far alzare in piedi tutti i giudici del “Muro e umano” e poi si sfidano per determinare podio e semifinalisti di turno.