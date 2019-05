Giudici scatenati e concorrenti talentuosi. Questo il “succo” della seconda puntata 2019 di All together now, da rivedere, in streaming on demand, in questo video Mediaset del 23 maggio.

Nella puntata numero 2 del nuovo programma di Canale 5: Michelle Hunziker ha annunciato i nuovi concorrenti semifinalisti; il presidente di giuria J-Ax ha cantato con la conduttrice; Fabio Rovazzi è stato ospite.

Qui anche le altre esibizioni della serata: da Mirella con la voce à la Vasco Rossi, a Giulia Casagrande “ipovedente”, passando per lo stile del giovane Matteo Bigazzi. Arrivederci, quindi, a giovedì prossimo!