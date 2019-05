E’ vero e proprio delirio, nel muro di All together now, per Matteo Bigazzi. Ci riferiamo al concorrente di 22 anni originario di Cesena che, in studio, intona il successo di Jerry Lee Lewis “Great balls of fire”, facendosi notare dai giudici anche per il suo stile. Rivediamo, allora, l’intera esibizione, tratta dalla seconda puntata di giovedì 23 maggio 2019. Qui anche i video Mediaset con le performance delle altre concorrenti: Giulia Casagrande e Mirella Piazza.