Aperti i casting per la seconda edizione di All Together Now, lo show musicale condotto con grandissimo successo da Michelle Hunziker con la complicità di J-Ax su Canale 5. Dopo l’annuncio di una nuova stagione, ecco arrivare i casting per selezionare i concorrenti che si contenderanno il premio finale di 50 mila euro.

All Together Now Italia, al via i casting

Dopo il grande successo della prima stagione, Mediaset ha confermato All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e con la partecipazione speciale di J-Ax come presidente di giuria. Lo show, prodotto da Endemol Shine Italy, è pronto a tornare nella prima serata di Canale 5 e proprio in questi giorni si sono aperti i casting per cercare i nuovi concorrenti.

L’annuncio è arrivato da Michelle Hunziker su Instagram:

“J-Ax ed io… carichi a pallettoni stiamo preparando All together now!”.

Nella foto si vede la conduttrice e il rapper intenti a fare autostop. Dove staranno andando?

“Facciamo l’autostop per arrivare in tempo ai casting del 19 e 20 ottobre al teatro 6 di Cinecittà!” precisa subito la conduttrice.

All Together Now 2019, confermata la seconda stagione

La seconda stagione di All Together Now conferma in toto anche il cast: da Michelle Hunziker nel ruolo di conduttrice, mentre J-Ax nel ruolo di presidente di giuria. Entusiasmo a palla per il rapper di “Ostia Lido” alla notizia della seconda stagione di ATN:

“Sono così contento! È uno dei programmi che amo fare di più, perché non c’è ansia da prestazione. Nessuno deve diventare famoso con noi. Si canta e si vince. Con Michelle prepareremo un’edizione ancora più bella“.

Chi sarà il vincitore della prossima stagione? Ricordiamo che la prima è stata vinta da Gregorio Rega.

Casting All Together Now

Per chi volesse partecipare ai casting segnaliamo che le selezioni si terranno sabato 19 e domenica 20 ottobre presso lo studio 6 di Cinecittà a Roma (ingresso da via Lamaro 30, dalle ore 9.00 alle 19.00). I concorrenti saranno selezionati da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma.