All Together Now: ecco quando in tv. La data esatta

Tutto pronto per la nuova stagione – la seconda – di All Together Now, programma musicale che vedrà nuovamente al timone la spumeggiante Michelle Hunziker con il “presidente” J-Ax. Secondo le informazioni in nostro possesso la messa in onda è per dicembre 2019. Tuttavia, a differenza di molti siti tv che danno come data d’inizio mercoledì 4 dicembre, noi vi anticipiamo in ANTEPRIMA la VERA data di inizio del programma.

È notizia di queste ore la data di inizio della seconda stagione di All Together Now, ma molti siti hanno confermato una data che in realtà non è quella esatta. Si è parlato, infatti, di mercoledì 4 dicembre ma noi di SuperGuidaTv vi anticipiamo che la data di inizio è fissata per giovedì 12 dicembre 2019.

Le registrazioni di All Together now sono ancora in corso a Roma, dove si sono tenuti anche i casting nel mese di ottobre. Le puntate previste sono sei e nel “muro umano” possiamo contare sulla presenza di Iva Zanicchi, Loredana Bertè e Takagi e Ketra.

La data che vi forniamo noi di SuperGuidaTv è fissata per il 12 dicembre 2019 che cade di giovedì, giorno di messa in onda di Adrian, programma di e con Adriano Celentano.

Quindi lo show del “molleggiato” seguito dalla Graphic Novel verrà “accorciato” di una puntata per dare spazio alla seconda stagione di All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax. In realtà l’unica certezza è che All Together Now partirà giovedì 12 dicembre, ma non è certo che lo show di Adrian è stato accorciato di una puntata. Coincidenze?

Il meccanismo di All Together Now: come funziona

Il meccanismo del programma prevede che in ogni puntata si esibiscano dei cantanti con delle cover, cantanti che vengono giudicati da un “muro” di 100 esperti del settore: cantanti, produttori, influencer e tutti coloro che “masticano” di musica.

Ciascun concorrente ha a disposizione 90 secondi per eseguire il brano e convincere la giuria che ha precedentemente imparato la canzone. Se i giudici iniziano a cantare con il concorrente, dopo i primi 30 secondi di esecuzione, alzandosi in piedi significa che è stato apprezzato il brano e che il concorrente ha delle chance si passare al turno successivo.

All Together Now, nella prima edizione ha vinto Gregorio Rega

La prima edizione, andata in onda su Canale 5 la scorsa primavera, è stata vinta da Greg Rega che ha portato a casa 50 mila euro.