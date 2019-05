C’è attesa, tra i telespettatori, per la prossima puntata di All Together Now. Infatti, il 30 maggio 2019, in prima serata su Canale 5, il programma con Michelle Hunziker (conduttrice) e J-Ax (alla guida dei giudici del “Muro Umano”) torna in onda con nuovi ospiti e concorrenti. Ma di chi si tratta? Vediamo insieme tutte le anticipazioni del caso.

All Together Now, il 30 maggio 2019 la terza puntata: gli ospiti e le anticipazioni

Trasmessa dalle ore 21.30 circa di questo giovedì 30 maggio 2019, per la terza puntata di All Together Now sono due gli ospiti di punta; anche loro, fanno parte della giuria, costituita da 100 esperti musicali presenti in studio e posizionata all’interno dell’alto muro.

Nel primo caso, parliamo di Giovanni Vernia. 45 anni, laurea in Ingegneria Elettronica e più di 130.000 followers su Instagram, Vernia è diventato famoso come comico grazie al programma televisivo “Zelig”. Ad oggi, è anche voce di “Rds” e volto della copertina comica di “Dritto e rovescio” su Rete 4. Qui in basso: un estratto video dalla trasmissione.

Nel secondo, invece, ci riferiamo a Paolo Jannacci. 46 anni, musicista appassionato di jazz e figlio del cantautore Enzo, lo scorso febbraio Jannacci junior è stato ospite al Festival di Sanremo 2019 e si dice sia molto amico di J-Ax, col quale in passato si è già esibito in diversi concerti.

Per il resto, anche nel terzo appuntamento, si ripete il meccanismo delle precedenti puntate: nuovi aspiranti talenti si presentano in studio per provare a convincere i giudici; si va a formare un podio provvisorio e, dunque, definitivo; quindi, c’è la proclamazione ufficiale dei concorrenti semifinalisti di puntata.

All Together Now: le prime due puntate, in streaming

Ciò, infatti, è avvenuto anche nelle prime due puntate di All together now – da rivedere in streaming on demand qui su Super guida tv – e, salvo cambiamenti di palinsesto, la finale dello show di Canale 5 dovrebbe andare in onda il prossimo giovedì 13 giugno 2019.

In quanto ad emozioni, però, già nei primi due appuntamenti non sono mancate, complici, tra gli altri, i concorrenti Luca e Mirella che, nella seconda puntata, hanno omaggiato rispettivamente Barry White e Vasco Rossi, e Augusta Procesi che, nella prima serata, ha emozionato i giudici cantando “La vita”.