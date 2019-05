Dopo le lacrime a The Voice, la commozione ad All together now. Parliamo di J-Ax, il rapper “dal cuore d’oro”, stavolta con gli occhi lucidi per l’esibizione di Luca, 19 anni. “Non sei stato bravo, sei stato bravissimo”: il commento del presidente della giuria, come ormai noto posizionata nel muro allestito in studio. Infatti, non a caso Luca è anche uno dei semifinalisti della seconda puntata, nel corso della quale ha convinto quasi tutti i giudici (95 su 100) intonando una celebre canzone di Barry White: Just the way you are (video Mediaset).