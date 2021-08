Michelle Hunzicker sarà al timone anche della quarta edizione di All Together Now, che andrà in onda in autunno su Canale 5. A dare la notizia è stata la stessa showgirl. Il programma, diretto ancora una volta da Roberto Cenci, ci farà compagnia per sei settimane. Scopriamo insieme novità, cast e indiscrezioni sulla giuria.

All Together Now 2021: anticipazioni cast, giuria e concorrenti

Il programma prenderà il via domenica 31 ottobre 2021 e vedrà 12 concorrenti esibirsi davanti al consueto Muro degli Esperti, composto da 100 personaggi vicini al mondo musicale. Una volta superato il Muro (più persone si alzano e maggiore sarà il punteggio) i cantanti si esibiranno davanti alla giuria, composta anche quest’anno da Anna Tatangelo, Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax.

I giudici potranno modificare (alzando o abbassando di max 5 punti) il voto ottenuto dal Muro per ogni concorrente. Se volete candidarvi al talent show e provare a vincere il ricco premio qui trovate tutte le indicazioni utili. Il vincitore si aggiudicherà ben 50.000€!

All Together Now – La musica è cambiata novità

Tra le novità della quarta edizione del talent show di Canale 5 vi sono due serate dedicate interamente ai cantanti giovanissimi. All Together Now Kids vedrà esibirsi davanti al Muro e alla Giuria bambini dai 6 ai 12 anni. Le serate dedicate ai cantanti giovanissimi sono il 12 e il 19 dicembre 2021.

Il Game Show segue così la formula già sperimentata per altri format televisivi, proponendo anche una versione speciale tutta dedicata a bambini e senior. Tra gli ultimi programmi musicali ad aver sperimentato questa formula di successo ricordiamo The Voice Senior.

Avete bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni che hanno la passione del canto e volete fargli vivere l’emozione di esibirsi in TV davanti al Muro e alla Giuria? Potrete iscriverli al casting di All Together Now Kids inviando una mail a [email protected] La documentazione da inviare prevede:

un videoselfie in cui il bambino si presenta dicendo il proprio nome, cognome, età e città di provenienza, e canta una cover a scelta per circa un minuto (solo voce live, su base, senza effetti, con o senza microfono)

in cui il bambino si presenta dicendo il proprio nome, cognome, età e città di provenienza, e canta una cover a scelta per circa un minuto (solo voce live, su base, senza effetti, con o senza microfono) copia del documento di entrambi i genitori

di entrambi i genitori la liberatoria, firmata da un genitore o dal tutore, scaricabile dal sito ufficiale.

Mentre in questa estate 2021 la rete ammiraglia Mediaset ripropone le repliche della scorsa edizione, noi siamo già curiosi di conoscere chi si rivelerà la miglior voce di questo 2021. Appuntamento quindi al prossimo autunno.

