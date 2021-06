Canale 5 punta ancora una volta su All Together Now di Michelle Hunziker. La conferma arriva dal sito ufficiale di EndemolShine.it che ha lanciato i casting per la terza edizione del game show musicale di successo. Ecco come candidarvi.

All Together Now – La musica è cambiata

Tutto pronto per la nuova edizione di All Together Now – La musica è cambiata, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. L’ultima stagione è stata un vero e proprio successo grazie alla presenza di quattro giudici speciali: Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga.

La seconda edizione ha visto trionfare Kam “Eki” Cahayadi, 33enne indonesiano, che con la sua grinta ed energia ha conquistato la giuria e il muro portandosi a casa il montepremi di 50 mila euro. Se anche voi sognate di cantare o state cercando l’occasione della vostra vita perchè non mettervi in gioco? A seguire vi indichiamo come partecipare ai casting della prossima edizione.

All together now, casting: come partecipare

Volete partecipare alla prossima edizione di All Together Now, il game show musicale di successo condotto da Michelle Hunziker su Canale 5? Bene allora siete giunti nel posto giusto visto che vi spiegheremo, passo dopo passo, cosa fare per candidarsi ai casting della terza edizione del programma televisivo.

Prima di tutto dovete collegarvi al seguente sito e compilare la scheda casting con tutti i vostri dati. Bene, una volta compilata la scheda casting dovrete realizzare un videoselfie presentadovi con nome, cognome e data di nascita.

Durante il videoselfie dovrete ripetere questo testo:

Confermo di aver letto e compreso la liberatoria presente all’indirizzo http://www.endemolshine.it/wp-content/uploads/2021/04/Liberatoria-casting-provini-ATN4.pdf e di sottoscriverla in tutte le sue parti, autorizzandovi a conservare i miei dati e a utilizzare la mia immagine – che vi trasmetto nel provino – solo a uso interno al fine di effettuare la selezione del programma All Together Now 4, nel rispetto della normativa vigente.

Una volta terminato il testo, dovrete cantare per circa 1 minuto una cover a scelta, solo voce live, su base, senza effetti, non a cappella.

Infine inviare la scheda casting con il videoselfie all’indirizzo mail [email protected] con oggetto CASTING ATN4 + il tuo nome e cognome!

A questo punto in bocca al lupo!