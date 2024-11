Alien: Pianeta Terra è la nuova serie tv in uscita su Disney+, legata all’universo cinematografico della saga horror sci-fi nata dalla mente di Ridley Scott. Creata da Noah Hawley, la storia segue un gruppo di personaggi che arrivano sulla Terra e scoprono una terribile minaccia. Vediamo insieme qualcosa di più su Alien: Pianeta Terra.

Alien: Pianeta Terra – le prime informazioni

Dal trailer diffuso da Disney+ e dalle prime informazioni rilasciate, emergono già alcuni dettagli importanti sulla trama. Di genere horror fantascientifico, è ambientata nel 2120 ed è un prequel della saga di Alien.

La trama di questa serie tv segue lo schianto di una misteriosa nave spaziale sulla Terra. Una giovane donna e un improvvisato gruppo di soldati, sopravvissuti all’incidente, fanno ben presto una scoperta fatale.

Mentre alcuni dei membri della squadra di soccorso iniziano a cercare qualche ulteriore sopravvissuto tra i rottami, trovano alcune misteriose forme di vita predatorie, molto più terrificanti di quanto avrebbero mai potuto pensare. Il gruppo capisce di aver trovato la più grande minaccia del pianeta.

Alla luce di questa nuova ed inquietante scoperta quindi, l’equipaggio di ricercatori deve lottare per rimanere in vita. Inoltre, i personaggi dovranno decidere come gestire questo incombente pericolo. Le loro scelte potrebbero cambiare per sempre il pianeta Terra così come lo conosciamo.

Alien: Pianeta Terra, presenta un cast internazionale. La giovane protagonista è interpretata da Sydney Chandler, che prende il ruolo della nuova final girl. Ad affiancarla, ci sono Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay. Altre star che figureranno nella serie sono poi David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El.

Una nuova terrorizzante avventura sta per arrivare, promettendo di allargare ulteriormente l’universo di Alien. Nata dalla mente di Noah Hawley, creatore anche della serie Fargo, è prodotta da Ridley Scott, ideatore della celebre saga originale. Questo nuovo titolo arriva prossimamente in esclusiva su Disney+ in Italia, probabilmente nell’estate del 2025.