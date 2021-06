Alfredino – Una storia italiana, è il titolo dell’attesissima serie in due puntate che ripercorre la tragedia del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel 1981 a Vermicino, frazione vicino alla capitale. La serie arriva a 40 anni dalla tragedia che tenne l’Italia col fiato sospeso per 3 interminabili giorni. Ma andiamo a scoprire insieme la trama, il cast e quando e dove vedere la miniserie.

Alfredino – Una storia italiana: quando in TV e dove andrà in onda

La miniserie di Sky Original Alfredino – Una storia italiana, èprodotta da Marco Belardi per Lotus Production. La fiction debutterà in due appuntamenti il 21 e 28 giugno su Sky Cinema e in streaming su Now.

Un compito non facile per un regista attento e sensibile come Marco Pontecorvo che ha accettato di realizzare la fiction. Il regista all’ANSA racconta: “Ho sentito che forse dopo 40 anni ci fosse il bisogno di riaffrontare quella storia. E’ una ferita aperta per tutti, anche per me, che allora avevo 13 o 14 anni. Ho pensato fosse molto interessante cercare di ripercorrere quei fatti con questa distanza, anche dando uno sguardo su quell’Italia, su com’eravamo. Tornare a quei fatti mi ha permesso di capirli molto meglio, anche perché siamo andati a fondo, abbiamo studiato molto prima di girare”.

Il cast di Alfredino

Nel cast la protagonista femminile è Anna Foglietta che interpreta il ruolo di Franca Rampi, madre del piccolo Alfredino (interpretato da Kim Cherubini). Con la Foglietta avremo modo di vedere Francesco Acquaroli, Vinicio Marchioni, Luca Angeletti, Beniamino Marcone, Daniele La Leggia, Giacomo Ferrara, Valentina Romani, Riccardo De Filippis e Massimo Dapporto che vestirà i panni del presidente della Repubblica Sandro Pertini.

La trama della miniserie Alfredino – Una storia italiana

La miniserie oltre a raccontare i fatti accaduti nel 1981, cerca di raccontare anche il risvolto positivo che c’è stato dopo quella tragica storia. Dalla scomparsa di Alfredo Rampi, è nato infatti il Centro Alfredo Rampi, che promuove la prevenzione dal rischio ambientale e un miglioramento del soccorso, tecnico e psicologico, nelle emergenze. Da quella tragedia è nata anche quella che oggi conosciamo come Protezione Civile.

Anna Foglietta, che interpreta Franca Rampi, madre del piccolo Alfredino , del suo ruolo dice. “È stato forse il ruolo più difficile della mia vita. La cosa importante era restituire la grandissima dignità di questa donna straordinaria e non dare una morbosità al racconto, anche per fare definitivamente chiarezza sulla vicenda”.