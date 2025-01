Tra i coach di “Ora o mai più“, in onda da sabato 11 gennaio in prima serata su Raiuno, c’è Alex Britti. Il cantante avrà il compito di seguire uno degli “allievi” del programma, uno degli artisti pronti a tornare alla ribalta dopo essere scomparsi dalla scena musicale. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva.

“Ora o mai più”, intervista ad Alex Britti

Parlando di questa esperienza, Alex Britti ha dichiarato: “Mi ha stimolato il fatto di poter fare il coach a degli artisti che ne hanno bisogno perché hanno un talento forte e che poi per alcune congiunzioni astrali hanno dovuto abbandonare la musica o sono scomparsi. Anche io sono stato a rischio così come altri miei colleghi tante volte e credo che sia un caso se alcuni di noi stanno da una parte e gli altri dall’altra. Non mi sento di insegnare nulla a questi talenti se non cercare di tirare fuori quello che già sanno e che sono”.

Non è la prima volta che Alex Britti è insegnante in un programma televisivo. Era già successo ad Amici dove si era ritrovato a fare l’insegnante di canto: “Ogni esperienza è diversa. Ad Amici i ragazzi sono esordienti veri, sono più giovani e sono alla loro prima esperienza. La maggior parte di loro arrivano dalla cameretta. L’approccio è sicuramente diverso. Quando prendi un ragazzo sotto la tua ala ad Amici ne diventi quasi un genitore, in questo caso ne rimani il fratello più grande, l’amico che gli dà delle dritte”.

Quando gli chiediamo quale sia stato il momento più difficile della sua carriera, dice: “Il momento più difficile è tutte le volte che devi attaccare un amplificatore e far sopportare il volume agli altri, ogni volta che devi scrivere una canzone, ogni volta che traduci un’emozione in parole senza avere la sicurezza che gli altri la recepiscano. Anche svegliarsi tutte le mattine può diventare un momento difficile”.

Alex Britti, da tifoso romanista, non può non nascondere il suo entusiasmo per la vittoria della sua squadra nel derby contro la Lazio: “Sono felice, venivamo da un momento particolare ma ci stiamo risollevando”.

Alex Britti, intervista video