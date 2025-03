Alex Britti annuncia un evento musicale imperdibile: il concerto Feat.Pop, in programma il 22 giugno 2025 nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma. Un’occasione speciale per celebrare It.Pop, l’album che ha segnato l’inizio della sua straordinaria carriera e che verrà reinterpretato dal vivo insieme a grandi ospiti e amici d’eccezione.

Alex Britti, l’evento alle Terme di Caracalla a Roma

Con la sua inseparabile chitarra, Britti darà il via all’estate regalando al pubblico una serata unica, tra emozioni e musica, ripercorrendo il meglio del suo repertorio. Dai classici intramontabili come Gelido, Da Piccolo, Solo una volta, La vasca, Oggi sono io e 7000 caffè, fino ai successi più recenti come Tutti come te, Nuda, Supereroi e Uomini. Il suo inconfondibile mix di blues, rock e cantautorato italiano renderà il live Feat.Pop un’esperienza indimenticabile.

“Festeggiare It.Pop dal vivo è qualcosa di speciale”, racconta Alex Britti. “Quel disco ha segnato la mia carriera e la mia vita, e poterlo suonare con ospiti e amici sarà un’emozione incredibile. Sto preparando uno show pieno di sfumature, dall’energia del rock al calore del blues, attraversando il pop degli inizi fino ai pezzi più recenti, più raffinati e ricchi di atmosfere jazzistiche, ma sempre con la mia chitarra a fare da protagonista tra funk e blues!”.

Dopo il successo del tour 2024, che ha toccato oltre trenta città e si è concluso con un trionfale concerto al Palazzo dello Sport di Roma, il live Feat.Pop si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi del 2025. Le Terme di Caracalla, con il loro fascino monumentale, offriranno un palcoscenico spettacolare per questa serata speciale, che vedrà Britti esibirsi accanto a numerosi artisti e collaborazioni ancora da svelare.

L’evento è organizzato da Friends&Partners e prodotto da Just1 e Hook. I biglietti saranno disponibili dalle ore 18 di oggi su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.