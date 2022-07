E’ stato uno dei protagonisti più discussi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Alex Belli ha movimentato le dinamiche del reality grazie al triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran. Dopo essersi attirato critiche e polemiche, Alex ci ha stupito nuovamente. L’attore ha deciso di cavalcare ancora l’onda mediatica del reality traducendo in musica quello che aveva vissuto nella casa. Infatti, Alex ha da poco lanciato il suo nuovo singolo Amore libero con cui si esibirà per la prima volta dal vivo stasera nell’evento Green Charity Party a Villa Domi a Napoli, ideato e organizzato da Domenico Kontessa.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Alex Belli ha parlato del suo nuovo singolo svelandoci per quale motivo non abbia deciso di coinvolgere Soleil nel videoclip ufficiale del brano. Nel frattempo, Alex non ha escluso di poter rientrare come ospite nella casa per la prossima edizione svelandoci anche un retroscena sull’Isola dei Famosi. Dopo aver dato la sua benedizione a Orietta Berti, scelta come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip, Alex ha voluto chiarire di non essere mai stato in trattativa per partecipare a Tale e quale Show. Contrariamente alle indiscrezioni che erano circolate, Alex ha detto: “Non ho mai avviato nessun tipo di trattativa con Tale e quale Show. Si tratta di fake news. A settembre poi ho altri impegni di lavoro e pertanto non avrei potuto partecipare al programma. E’ un programma che adoro e che farei anche domani ma per il momento non ho avviato nessuna trattativa”. Eppure Alex avrebbe tutte le carte in regola per partecipare ad un programma di questo tipo. Vi piacerebbe vederlo nei panni di imitatore?

Alex Belli, l’intervista

Alex, il 23 luglio sarai ospite esclusivo del Green Charity Party. In questa occasione ti esibirai dal vivo nel tuo singolo Amore libero. Come mai hai deciso di tradurre in musica quello che hai vissuto nella casa del Grande Fratello Vip?

Sono un musicista. Vivo e ho vissuto la mia vita attraverso la musica. Mi sembrava ironico e dissacrante portare tutto quel mondo che è stato tanto discusso e chiacchierato nella musica. Non avevo altri strumenti per farlo. Ho seguito la falsariga della chimica artistica e del triangolo amoroso e ho buttato giù un brano che mi rappresenta.

Sei molto sensibile alla tematica ambientale. Immagino che questo sia stato un ulteriore motivo che ti ha convinto a partecipare alla serata.

Oggi si parla tanto di sostenibilità ma alla fine dei conti dobbiamo essere noi ad impegnarci a costruire un mondo più verde. Partecipare ad eventi di questo tipo permette di sensibilizzare le persone e noi stessi. Prima ci sensibilizziamo noi e poi sensibilizziamo gli altri. Pensa che ho appena comprato novanta metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Provengo da una famiglia di agricoltori e la sostenibilità l’ho vissuta venti anni fa. Prima si lavorava cercando di ridurre lo spreco dell’acqua e cercavamo di riciclare le cose. A casa usavamo pochissima plastica.

Tornando al singolo Amore Libero, non hai pensato di coinvolgere nel videoclip Soleil?

No, siamo molto lontani da tutto e abbiamo due vite separate. Non ho mai pensato di coinvolgerla anche perché analizzando il testo c’è un pezzo del brano che dice “Io e te viviamo in un reality che sembra solo pura finzione”. Ad un certo punto durante una puntata del GF Vip io avevo detto che la casa era una bolla ma sono stato attaccato. Io volevo spiegare che quella non era la realtà ma un reality. Nel reality, vivi un determinato momento ma poi una volta che è finito tutto torni alla vita reale. L’ho vissuta tante volte questa sensazione essendo avvezzo ai reality ma mi è capitato anche in altre occasioni. Quando ho fatto Centovetrine, interpretavo un personaggio sul set ma poi terminata la giornata di lavoro si tornava a casa. Bisogna avere la capacità di tenere staccata la vita reale da quella reality. Sono due cose diverse. Quello è intrattenimento e poi c’è la vita normale.

Cosa ti è rimasto dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip?

L’altro giorno ho parlato con uno degli autori con cui ho mantenuto un rapporto di amicizia. Sono diventato molto più amico con gli autori e le maestranze che con i vipponi stessi. Mi sono rimaste dentro le persone, le anime che ho incontrato. Mi manca la quotidianità, il confessionale, la routine quotidiana nella casa.

E’ stato annunciato il tuo ritorno anche per la prossima edizione. Ti piacerebbe tornare nella casa per qualche puntata?

Posso tornare quando voglio. Se c’è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo. Non rifarei però mai cose che ho fatto. Per esempio all’Isola dei Famosi ho partecipato una volta e mi basta e mi avanza. Sono una persona che si annoia nel fare le stesse cose. Avevo dato alla produzione dell’Isola dei Famosi un’idea in merito ad un’incursione. Poi però non si è fatto più nulla. Avevo notato che nella versione spagnola del reality c’era un personaggio che si chiamava Capitano Morgan che creava dinamiche. Le incursioni sono molto interessanti.

Intanto per la prossima edizione Orietta Berti sostituirà Adriana Volpe. Scelta azzeccata secondo te?

E’ una scelta azzeccatissima. Orietta è la voce del popolo e delle donne. Lei ha un carisma pazzesco e sono convinto che sarà una bellissima scoperta. Orietta non farà sicuramente la battuta pungente ma secondo me è la caratura giusta. In un reality ci deve essere un’opinionista più acida e pungente ma dall’altra parte ci deve essere anche una persona che ti fa un complimento o una battuta carina.

Attore, fotografo, cantante, concorrente di reality. A volte la conduzione è una conseguenza naturale. Ci speri?

Il problema è che si devono liberare dei posti in televisione. Per questo motivo ho la mia società di produzione almeno posso fare quello che voglio. Le nuove leve ci sono ma se non si liberano i posti occupati dai grandi nomi il problema continuerà a porsi. In Italia non si vuole mai rischiare. Posso fare un esempio. Paolo Bonolis conduceva anni fa Bim Bum Bam e la rete aveva scommesso su di lui. Da quel momento è partita la sua carriera. Le reti dovrebbero scommettere di più sui giovani e dargli fiducia.

Era stata data ormai per certa la tua partecipazione a Tale e quale show. Poi è arrivata la notizia della mancata conferma. Ci sei rimasto male?

Non ho mai avviato nessun tipo di trattativa con Tale e quale Show. Si tratta di fake news. A settembre poi ho altri impegni di lavoro e pertanto non avrei potuto partecipare al programma. E’ un programma che adoro e che farei anche domani ma per il momento non ho avviato nessuna trattativa.

Con Delia trascorrerete l’estate separati. Dopo il Grande Fratello Vip com’è evoluto il vostro rapporto?

Stiamo insieme tutti i giorni. Le cose procedono bene e stiamo facendo tante cose belle.