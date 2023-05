Napoletano classe 2003, Alessio Cavaliere è uno dei ballerini protagonisti di Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo essersi specializzato in danza moderna, Alessio prende parte a diverse competizioni, arrivando a ballare al fianco di Dario Schirone e Andreas Muller. Nel 2021 tenta di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Purtroppo il sogno viene rimandato di qualche anno, infatti, a gennaio 2023 Alessio entra ufficialmente nella scuola di Amici 22, per volere di Raimondo Todaro. L’insegnante infatti ha deciso di sostituire il suo allievo Samuel Antinelli proprio con il ballerino, trovandolo un ottimo elemento in vista del Serale. Alessio ottiene la tanto ambita maglia, dando il via al suo percorso all’interno del talent show di Canale 5. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Alessio e con lui abbiamo parlato del suo percorso all’interno della scuola di Amici, dei suoi sogni, del rapporto con i compagni e di Maria De Filippi.

Alessio Cavaliere: intervista all’ex allievo di Amici

Alessio, quali emozioni stai vivendo dopo Amici?

“Da quando sono uscito da Amici è stato tutto diverso. Sto vivendo una nuova normalità in maniera completamente diversa. Tutto questo è bellissimo. Ho sentito sin da subito l’affetto e il calore delle persone. Il loro supporto era arrivato già stando all’interno della scuola di Amici. Ho notato che le persone si sono legate a me, come persona e non solo come ballerino. Non ho dubbi su quello che farò, spingerò sempre di più sulla mia carriera e andrò avanti come ballerino”.

Che rapporto hai con il successo?

“All’inizio era un po’ strano, per me è una cosa nuova ricevere tanti messaggi da persone che nemmeno conosco. È un’emozione bella. Ogni volta che le persone si avvicinano, vedo nei loro occhi una luce che mi dice di aver fatto qualcosa di bello. Sono molto grato a tutte le persone che mi sostengono”.

Tu avevi già provato ad entrare ad Amici qualche anno fa. Entri quest’anno al posto di Samuel per volere Raimondo Todaro: è stato difficile entrare a percorso iniziato?

“È stato difficile perchè si affronta un’esperienza totalmente nuova e poi perchè comunque era una classe già consolidata da diversi mesi. Il mio ingresso è stato inaspettato. In quel momento mi sono reso conto che avrei dovuto lavorare il doppio per integrarmi. Non è stato facile, in modo particolare nelle prime due settimane. Volevo dare il massimo sin da subito, perchè mancavano poche puntate al Serale. Sono felice di come sono andate le cose”.

Ci credevi nel Serale?

“All’inizio non ci credevo. Essendo entrato a Gennaio, e con il Serale alle porte, avevo messo un po’ da parte il pensiero di poter accedere a quella fase. Mi sono reso conto che il Serale era vicino, quando mi sono confrontato con il mio maestro Raimondo Todaro, lì ho iniziato a pensare che il Serale podesse essere vicino”.

A Verissimo, in un’intervista a Silvia Toffanin hai raccontato di aver avuto una crisi legata al tuo aspetto fisico e che hai pensato di lasciare la danza: cosa non ti piaceva del tuo corpo e come sei riuscito a prendere in mano le redini della tua vita?

“Quel periodo è dato dal pensiero di non voler più ballare perchè pensavo che il mio corpo non era all’altezza di quei ballerini che avevano un corpo statuario. Per me era quella la corporatura giusta per un ballerino. Avendo consolidato questo pensiero, iniziai a non ballare più. Quello che mi ha fatto tonare a ballare è l’unicità di ogni singolo ballerino. Ognuno è a suo modo unico, sia per quello che riguarda la corporatura sia per quello che riguarda il modo di ballare. Ho iniziato a lavorare su me stesso, a riprendere la mia vita e la mia passione in mano”.

Cosa ti aspetti da questo momento?

“Amici ti apre un mondo di tante opportunità. È indubbiamente una vetrina importante. Non voglio mettere nessuna aspettativa in conto, le opportunità voglio crearle, più che aspettarle. Uscito da Amici, non voglio assolutamente che il mio viaggio si fermi. Dopo questo percorso ho stimoli diversi, ho un bagaglio artistico e culturale sicuramente arricchito per quelle che sono le mie capacità e potenzialità. Questo è sicuramente il momento di rimboccarsi le maniche e creare le proprie opportunità”.

Progetti e sogni per il futuro?

“Mi piacerebbe molto fare un’esperienza all’estero, magari con il tour di un cantante. Credo che sarebbe una bella esperienza. Sto cercando di partecipare a diverse audizioni”.

Con chi hai legato di più all’interno della scuola tra i compagni?

“Sicuramente Mattia è stato un ottimo compagno di viaggio durante Amici. Si stava molto tempo insieme, abbiamo condiviso molte cose. Anche con Samu, che già conoscevo prima di Amici, dentro la scuola abbiamo avuto modo di conoscerci meglio. Una bella scoperta è stata Benedetta, con lei è stato un rapporto diverso perché abbiamo vissuto le stesse cose essendo entrati insieme a Gennaio”.

Ci racconti un aneddoto che porterai sempre con te e che riguarda Maria De Filippi?

“Maria è stata una scoperta. Guardandola sempre in tv non riesci a immaginare cosa c’è dietro e che persona è. Una donna eccezionale, straordinaria. Ricordo che alle prove generali della mia prima puntata, lei si avvicinò a me e mi disse: ‘complimenti’. Quella parola la ricorderò per sempre, perchè per me significa molto avere un complimento da Maria De Filippi. Mi ha cariato molto quel suo complimento. Mi sono sentito sereno, pronto e appagato. È una persona magnifica”.