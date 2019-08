Alessia Marcuzzi è più carica che mai per la nuova avventura di “Temptation Island Vip 2“. La conduttrice de L’Isola dei Famosi, confermatissima al timone del reality di Canale 5, ha parlato per la prima volta della nuova esperienza televisiva che l’attende con parole di grandissimo entusiasmo!

Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip 2: “sono elettrizzata”

Dopo il grandissimo successo della versione nip di Temptation Island 2019, Canale 5 ha cominciato a mandare in onda il promo della seconda edizione del reality show dei sentimenti versione vip che, come sappiamo da diverse settimane, è stato affidato ad Alessia Marcuzzi.

Nel promo si vede la Marcuzzi dire: “perché è nella separazione che si capisce la forza con cui si ama“. E’ proprio così, visto che coppie di personaggi famosi sono pronte a mettere in gioco il loro amore entrando nei villaggi dei tentatori e tentatrici. Cosa succederà? Una cosa è certa: ne vedremo delle belle! Entusiasmo a mille per Alessia Marcuzzi che al settimanale Uomini e Donne Magazine ha dichiarato:

“Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa nuova avventura, un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi”.

Alessia Marcuzzi: “Le coppie di Temptation Island Vip 2 mi piacciono”

La conduttrice ha rivelato di essere davvero felice di condurre la nuova edizione di Temptation Island Vip 2 essendo da sempre un fan del programma.

Mi piace ascoltare le persone, le loro storie e non essendo in diretta, avremo sicuramente tanto tempo per parlare. Mi entusiasma il fatto che sono tutte le situazioni in cui ci si può immedesimare.

Non solo, Alessia Marcuzzi si è lasciata scappare anche qualche piccola anticipazione sulle coppie:

Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all’opera: mi piace quello che non ti aspetti.

Al momento però si sa ancora nulla sulle coppie ufficiali, fatta eccezione per una già confermata: quella formata da Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti.

L’appuntamento con Temptation Island Vip 2 è fissato per martedì 10 settembre 2019. Riuscirà Alessia Marcuzzi a sostituire nel cuore dei telespettatori Simona Ventura, conduttrice della prima edizione campione di ascolti?