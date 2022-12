Alessandro Preziosi è il protagonista di una nuova fiction Rai che vedremo a gennaio 2023. Preziosi è bloccato da una valanga nella fiction Rai “Black out”. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla storia: sinossi, cast, location e quando in tv.

Alessandro Preziosi protagonista dell’intensa fiction “Black out”: cast e quando in tv

Save the date: 23 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 andrà in onda la fiction “Black out” ricca di colpi di scena e molto emozionante. Il protagonista è Alessandro Preziosi, nel cast con lui:

Aurora Ruffino,

Marco Rossetti,

La tedesca Rike Schmid,

L’attore francese Mickaël Lumière,

Federico Russo,

Riccardo Maria Manera,

Juju Di Domenico.

La regia è affidata a Riccardo Donna, mentre la produzione è una collaborazione tra Rai Fiction e Eliseo Entertainment con la partecipazione di Viola Film.

“Black Out” nuova fiction Rai con Alessandro Preziosi: location e numero episodi

La serie tv è stata girata nel Trentino, nelle Valli di Primiero e Vanoi, per la durata di circa dodici settimane. Mentre altre quattro settimane a Roma e una a Napoli. Black Out è una fiction avvincente ricca di colpi di scena ed è composta da otto episodi – da cinquanta minuti – per un totale di quattro prime serate.

La fiction è stata scritta da Valerio D’Annunzio, Michelangelo La Neve, Peppe Millanta, Michela Straniero, Andrea Valagussa, per la regia di Riccardo Donna. Una fiction avvincente e d emozionante prodotta anche da Luca Barbareschi. Alessandro Preziosi torna a recitare in una fiction Rai: lo abbiamo visto nel 2019 nel film tv “Liberi di Scegliere”, e nelle fiction Mediaset: “Non Mentire” e “Masantonio”.

Sinossi della fiction Rai Black out

È la Vigilia di Natale e un gruppo di persone si trova in un lussuoso albergo quando il distacco di un’imponente slavina isola la Valle del Vanoi impedendo i soccorsi tramite l’unico passo che porta alla valle. Enormi le difficoltà di comunicazione: manca l’elettricità e il Paese è isolato. I clienti dell’albergo rimangono tagliati fuori dal mondo. Rimangono in attesa dei soccorsi senza che possano fare nulla, ma contando i viveri e le provviste per una possibilità di sopravvivenza. Ma quello che accomuna queste persone, non sarà solo la tragedia e la paura di non farcela. Piano a Piano si scoprono i caratteri, le personalità e una vacanza che avrebbe dovuto essere piacevole si trasforma in un incubo. I clienti tra l’altro, sono personaggi con segreti da nascondere: tra loro ci sono loschi figuri che per denaro sarebbero disposti a tutto, ci sono anche collaboratori di giustizia sottoposti ad un programma di protezione e persino un assassino. Alla fine sia i residenti del Paese che i clienti dell’albergo dovranno aiutarsi e dovranno fidarsi l’uno dell’altro per venier fuori da quella situazione tragica. Solo se supereranno le loro paure e i loro pregiudizi imparando ad essere una comunità, ce la faranno.