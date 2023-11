Alessandro e Ida Platano si sono lasciati. La notizia è stata ufficializzata da settimane. Questa volta però si torna a parlare di entrambi per il loro comeback a Uomini e Donne: lei è la nuova tronista, mentre lui ritorna tra i cavalieri del parterre. Cosa succederà?

Alessandro Vicinanza e Ida Platano tornano a Uomini e Donne

Dopo la notizia del ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne nel ruolo di tronista, anche l’ex fidanzato Alessandro Vicinanza ha annunciato il suo comeback nel dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Un nuovo capitolo sta per essere scritto nella lunga storia d’amore tra i due protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. Nell’ultima registrazione del dating show, infatti, Alessandro ha fatto il suo ritorno in studio scontrandosi animatamente con la ex compagna Ida Platano.

La presenza di Alessandro a Uomini e Donne rischia di compromettere il percorso da tronista di Ida Platano, visto che i due si sono conosciuti ed innamorati proprio nel famoso dating show. Solo alcune settimane fa, i due si erano presentati mano nella mano in studio condividendo la loro storia d’amore con il pubblico e i presenti. Qualcosa però si è rotto visto che, dopo 11 mesi di relazione, Alessandro e Ida si sono lasciati.

Alessandro e Ida Platano scontro a Uomini e Donne

Si preannunciano davvero esplosive le prossime puntate di Uomini e Donne per il ritorno in studio di Alessandro e Ida Platano. I due, dopo una lunga storia d’amore, si sono lasciati anche se non è mai stato chiarito il motivo. Sta di fatto che durante le registrazioni il cavaliere è tornato in studio pronto ad iniziare un nuovo percorso. Nel momento del ballo Alessandro ha deciso di invitare Roberta, acerrima nemica della ex Ida Platano. La nuova tronista ha reagito male alla scelta dell’ex compagno.

Intanto Alessandro in una intervista rilasciata a Nuovo Tv parlando proprio della ex Ida Platano, nuova tronista di Uomini e Donne, ha chiarito la sua posizione:

Dovrei corteggiare la mia ex fidanzata insieme ad altri uomini? Proprio no. Ho dato tutto me stesso a questa relazione mettendo da parte tutto il resto. Ora sto cercando di riprendere in mano le redini della mia vita. Sono davvero molto scosso. Adesso so perfettamente cosa voglio nel mio futuro, ovvero una donna sincera, pulita, che alle sue promesse faccia corrispondere i fatti. Voglio una donna solida che non vende solo illusioni.

Cosa succederà tra i due? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne su Canale 5!