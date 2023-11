Colpo di scena a Uomini e Donne: Ida Platano è la nuova tronista. L’ex dama del programma che solo un anno fa era uscita insieme ad Alessandro, è pronta a rimettersi in gioco con un nuovo ruolo. Vediamo insieme cosa ha detto nel video di presentazione.

Uomini e Donne, presentata la nuova tronista: Ida Platano

Dopo l’addio al trono di Manuela, che era rimasta senza corteggiatori, Maria De Filippi ha scelto la sua sostituta. Si tratta di un volto noto ai telespettatori di Uomini e Donne che, nel corso degli anni, hanno imparato a conoscerla in tutte le sue sfaccettature. La nuova tronista è infatti Ida Platano che dopo essersi lasciata con Alessandro ha deciso di provare a sedersi sul trono per trovare finalmente l’anima gemella. Sul sito Witty Tv, viene presentato in anteprima il video di presentazione della nuova tronista che inizia con una frase eloquente: “Qui dove tutto è iniziato…”.

“Qui dove tutto è iniziato…” Un grande ritorno a #UominieDonne: Ida è la nuova tronista!

Per vedere il video di presentazione, CLICCATE QUI 🤩 https://t.co/IH5mFMb5xC — Witty TV (@WittyTV) November 7, 2023

Ida, che ha 42 anni e viene da Brescia, spiega: “Ho ancora il coraggio di amare e oggi inizierò un capitolo nuovo della mia vita partendo da qui“.

Per chi non lo sa, la Platano ha un salone e fa la parrucchiera cambiando i look dei suoi clienti. E anche il suo. Su Alessandro ha detto: “Dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere e oggi mi voglio rimettere in gioco. Non rincorrerò più nessuno, chi mi vuole mi sta accanto mentre chi non mi vuole, basta, chiudo“.

L’amore con Riccardo e Alessandro

All’interno di Uomini e Donne, Ida ha sempre cercato l’amore. Prima pensava di averlo trovato in Riccardo, ma dopo diversi alti e bassi, i due hanno capito di essere incompatibili e volere cose diverse. A novembre dello scorso anno, Ida è uscita dal programma con Alessandro e i due sembravano fare coppia fissa tra post sui social e viaggi. Qualcosa però sembra non essere andato per il verso giusto e Ida ora è di nuovo single. Pronta a rimettersi in gioco.