Alessandro Borghese, 4 Ristoranti compie 10 anni: le puntate evento

Lo show Alessandro Borghese 4 Ristoranti compie 10 anni e, per celebrare quest’importante traguardo, Sky ha in serbo alcune sorprese. L’iconico programma Sky Original prodotto da Banijay Italia, ha conquistato il pubblico con 120 episodi, spaziando tra destinazioni italiane e estere, sempre nel segno delle tradizioni enogastronomiche del nostro Paese. Per l’occasione, il nuovo viaggio dello chef ci porterà a scoprire nuove mete, arricchite da tre puntate evento speciali. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Le puntate evento di Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Da domenica 22 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, e sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, partono gli episodi inediti della nuova stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Quest’anno lo show celebra il suo decimo anniversario con una nuova stagione ricca di novità e sorprese. Inoltre, ci saranno tre puntate evento che metteranno in competizione i ristoratori migliori d’Italia.

In due di queste serate speciali, la sfida si allarga. Infatti quattro ristoratori, provenienti da diverse regioni d’Italia, si contenderanno il titolo sullo stesso piatto. La prima puntata, che inaugura la nuova stagione, vedrà protagonisti quattro pizzaioli in gara per il titolo di Migliore pizzeria contemporanea d’Italia. La seconda invece, sarà dedicata a quattro ristoratori che si contenderanno il titolo di Migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia.

Infine, nella terza puntata evento, per la prima volta nella storia dello show, il famoso Chef avrà al suo fianco Lillo, ospite d’eccezione ed esperto sul tema della puntata. L’attore e comico, originario di Roma Est, parteciperà alla gara per decretare la Migliore osteria verace di Roma Est.

Ma non mancheranno le puntate più tradizionali. Le tappe di questa stagione includeranno Lampedusa, Carrara, Canavese, Senigallia, Viterbo, Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia, Treviso.

Il primo episodio evento: la migliore pizzeria contemporanea d’Italia

La prima puntata speciale vede in gara quattro ristoratori per la Migliore pizzeria contemporanea d’Italia.

Si sfideranno Davide Ruotolo, pizzaiolo di Palazzo Petrucci Pizzeria, nel centro storico di Napoli; Ciccio Vitiello, pizzaiolo di Cambia-Menti, pizzeria di San Leucio, frazione di Caserta; Francesco Pompetti, titolare e pizzaiolo di Impastatori Pompetti, a Roseto degli Abruzzi (Teramo); Antonio Pappalardo, titolare e pizzaiolo di Cascina dei Sapori a Rezzato (Brescia).

Anche in questi nuovi episodi, le regole iconiche di base rimarranno immutate, come l’ispezione dei colleghi in sala e di Alessandro Borghese in cucina e le valutazioni da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto del ristorante. Non può mancare lo special. In questo episodio, sarà la Margherita, iconico cibo del nostro paese e tra i piatti più amati e famosi in tutto il mondo.

Come da tradizione, i voti dei ristoratori saranno svelati solo al confronto finale al tavolo. I voti di Chef Borghese, invece, rimarranno segreti fino alla fine, e potranno confermare o ribaltare l’intera classifica.

Anche i vincitori degli episodi di questa nuova stagione, si aggiudicheranno il prestigioso titolo di miglior ristorante e il celebre bollino #Ale4Ristoranti esposto all’esterno.