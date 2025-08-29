Io non Sarei, il concerto-evento di Alessandra Amoroso arriva in tv. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti che si sono esibiti sul palco insieme a lei e quando sarà trasmesso il live della cantante.

Io non Sarei: il concerto di Alessandra Amoroso arriva in tv

Dopo il successo del concerto di Annalisa, Gigi D’Alessio e Vasco Rossi trasmesso su Canale 5, è ora il turno di Alessandra Amoroso. La cantante, che recentemente ha lanciato il suo ultimo album ‘Io non sarei‘, si è esibita a giugno nella splendida cornice delle Terme di Caracalla. Il concerto è stato ripreso e ora sarà trasmesso in tv, in prima serata su Canale 5, giovedì 4 settembre 2025 alle ore 21.30.

Una serata speciale in cui l’artista, incinta di Penelope che nascerà a settembre, porta sul palco la sua energia e l’emozione dei suoi più grandi successi. Un concerto che è una vera e propria celebrazione della musica e del suo legame con i fan, che la Amoroso definisce come ‘big family’.

Oltre 30 i brani presenti in scaletta, partendo dai successi più recenti per poi ripercorrere la carriera dell’artista dall’apertura con La Stessa, al finale con Immobile. Non potevano mancare ‘Cose Stupide’, ‘Fino a Qui’, ‘Sul Ciglio’ e ‘Vivere a Colori‘. Diversi anche i temi sociali toccati durante il concerto, dove la cantante cambia tre volte outfit. Un live che va oltre la semplice performance canora dato che la Amoroso mostra tutto il suo talento vocale oltre a fare gag con i musicisti.

Siete pronti a vivere una serata indimenticabile insieme? 🤩 Nella cornice unica delle Terme di Caracalla, arriva Alessandra Amoroso – Io non sarei: un evento speciale tra musica, emozioni e ospiti straordinari 🎶 Vi aspettiamo giovedì 4 settembre in prima serata su #Canale5 e… pic.twitter.com/igoz31eloj — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 27, 2025

Ospiti del concerto

Ospiti speciali del live ‘Io non sarei’ di Alessandra Amoroso saranno Annalisa, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Serena Brancale (con cui ha realizzato la hit estiva ‘Serenata‘) e BigMama. Inoltre ci sarà una dose di ironia grazie alla presenza di Giorgio Panariello.

L’evento è prodotto da FriendsTV mentre La regia è affidata a Cristiano D’Alisera.