Fervono i preparativi, negli States ma non solo, per la Notte degli Oscar 2024, senza dubbio la più attesa da tutti coloro che amano il cinema (ed anche un po’ il gossip).

La 96eima edizione della kermesse, la più importante riguardante il grande schermo, per la prima volta dopo vent’anni torna sulla tv pubblica e al timone ci sarà uno dei giornalisti e conduttori più gettonati del momento, Alberto Matano. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

La Notte degli Oscar torna su Rai 1, conduzione ad Alberto Matano: quando in tv

Dopo 20 anni, Rai Uno riesce ad acquisire i diritti per trasmettere la Notte degli Oscar strappando la diretta a Sky. Dunque la più importante manifestazione legata al cinema torna sul principale canale della televisione pubblica che, per l’occasione, sfoggia uno dei suoi volti di punta, Alberto Matano.

Il giornalista, da tempo anche quotato conduttore e opinionista (di recente lo abbiamo visto a Ballando con le Stelle), presenterà la cerimonia dallo studio a Roma, coadiuvato da un inviato presente a Los Angeles. Non mancheranno ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo pronti a commentare e a dire la loro su film ed interpreti.

A giocare un ruolo preponderante sulla scelta della Rai per trasmettere la Notte degli Oscar 2024, è stata sicuramente la presenza, fra i candidati in lizza, di Io capitano, la pellicola di Matteo Garrone in corsa per l’Oscar al Miglior film internazionale (e già premiato con il Leone d’Argento alla regia a Venezia 80). Un motivo in più, per cinefili e non, di fare le ore piccole in attesa della premiazione.

Quando e dove in tv

Lo speciale Notte degli Oscar 2024, 96iesima edizione degli Academy Awards, verrà trasmesso su Rai Uno nella notte tra Domenica 10 e Lunedì 11 Marzo.