‘Stanotte a… Parigi ‘quando va in onda? Torna il consueto appuntamento di Natale con Alberto Angela che questa volta ci porta nella capitale parigina per un viaggio tra la storia, l’arte e la bellezza che offre la città. Come sempre, tutto sarà raccontato dal divulgatore scientifico in una serata evento. Ecco tutte le anticipazioni.

Stanotte a Parigi quando in onda in tv: la data e l’orario

Sulla scia delle serate dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano, a Pompei, a Napoli e a Milano continua la serie con una puntata straordinaria dedicata fuori Italia, alla città di Parigi. Anche per l’edizione del 2023, Alberto Angela ci farà compagnia la serata di Natale. L’appuntamento con ‘Stasera a Parigi’ è infatti previsto per lunedì 25 dicembre in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. È lo stesso conduttore a pubblicare sui sui profili social il promo diffuso dall’emittente pubblica.

Vi aspetto la sera di Natale su @RaiUno.

Quest'anno andremo insieme a Parigi.#StanotteaParigi pic.twitter.com/oC7IS1qhJm — Alberto Angela (@albertoangela) December 6, 2023

Nel video si vede Alberto Angela camminare per le vie della città alla scoperta delle bellezze che racchiude, partendo del Louvre fino alla Cattedrale di Notre Dame, ricostruita dopo l’incendio del 2019 e tornata al suo antico splendore. E ancora il divulgatore ci mostrerà l’Arco di Trionfo, la Torre Eifell, la Reggia di Versailles e la Senna illuminata di notte. Una città, che come dice la canzone del promo è ‘Formidable‘.

Le precedenti edizioni di Stanotte a…

Lo scorso anno abbiamo visto ‘Stanotte a… Milano’ con Alberto Angela che ci ha portato a scoprire le meraviglie del capoluogo lombardo: dal palcoscenico del Teatro alla Scala alla basilica di S. Ambrogio, dalla pinacoteca di Brera alla biblioteca Ambrosiana, custode dell’inestimabile Codice Atlantico di Leonardo. La puntata fu vista da 3 milioni e 420 mila telespettatori, pari al 23,8 di share. Nel 2021 invece è andato in onda, sempre la Notte di Natale, ‘Stanotte a… Napoli’ registrando il 23 per cento di share e una media di oltre 4 milioni di telespettatori.