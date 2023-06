Alberto Angela ha ricevuto oggi, lunedì 5 giugno 2023, la laurea honoris causa in Geologia e Geologia Applicata dall’Università Federico II di Napoli. Il noto divulgatore scientifico è stato quindi premiato per il suo impegno nel diffondere la cultura e le nozioni base dei saperi a milioni di telespettatori. La consegna è avvenuta alle 11 nella storica Aula Magna dell’Ateneo Federiciano. Vediamo insieme cosa ha detto Alberto Angela di questo riconoscimento.

Napoli, Alberto Angela riceve la laurea honoris causa in Geologia

Alberto Angela è cittadino onorario di Napoli e oggi ha ottenuto la laurea honoris causa in geologia all’Università Federico II. Al suo arrivo nell’istituto partenopeo ha dichiarato:

“Venire a Napoli è come entrare in un sogno. Io non sono napoletano, ma mi sento a casa. Napoli è una famiglia che nel tempo ha accolto persone molto diverse. La sua storia è fatta da tante storie negli ultimi millenni. Questa città ha la grande capacità di abbracciarti e di non farti sentire straniero. Questo è quello che potrei dire a chi me lo chiede della mia esperienza di Napoli, è stata una grande scoperta, però soprattutto mi sento a casa ogni volta che vengo qua ed è una sensazione straordinaria“.

A introdurre l’evento è stato il Rettore Matteo Lorito e il professore Vincenzo Morra, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse. Alberto Angela ha realizzato molti servizi per la tv parlando di Geologia. In estate sarà trasmesso il suo nuovo programma che prende l’eredità di Superquark ma si chiamerà in modo diverso.

“Quello rimarrà per sempre il marchio di mio padre. Era il suo vestito, lo splendido vascello che lui ha governato per decenni nei mari del sapere. È giusto che rimanga suo per sempre. Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra”.

La formazione del conduttore tv

Alberto Angela da giovane si iscrive al corso di Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma, laureandosi con 110 e lode. In America frequenta diversi corsi di specializzazione (ad Harvard, Columbia University, UCLA), approfondendo la paleontologia e la paleoantropologia. Nel 2019 ottiene la la Laurea magistrale honoris causa in Archeologia dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Al suo attivo ha anche una Laurea magistrale honoris causa in Comunicazione del patrimonio culturale data dall’Università degli studi di Palermo e la Laurea magistrale honoris causa in Filosofia dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale.