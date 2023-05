Ospite nel salotto tv di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, il conduttore e divulgatore scientifico Alberto Angela annuncia l’arrivo di un nuovo programma di divulgazione scientifica che andrà in onda in prima serata su Rai 1. L’annuncio in tv è accompagnato da una lettera pubblicata suoi suoi social, dove spiega le motivazioni che lo hanno spinto a raccogliere la preziosa eredità del padre.

Alberto Angela, nuovo programma in tv su Rai 1

Alberto Angela ospite da Fazio, ha parlato di quanto sia stata importante la figura di suo padre Piero, scomparso lo scorso agosto, per molti giovani che hanno scelto il mondo della scienza. “Innanzitutto, perché non volevo che si interrompesse la rotta che Piero ha tracciato per cosi tanti anni. Una rotta, una visione, che si basa sulla fondamentale intuizione di utilizzare la televisione, che è stata, ed ancora è per molti versi, uno dei mezzi di comunicazione più potente per spiegare la scienza e la cultura”. – Ha dichiarato il divulgatore scientifico.

Il conduttore ha spiegato di voler riprendere da suo padre le redini della divulgazione scientifica nella tv pubblica, per non disperdere l’eredità del più grande amante della conoscenza che la televisione italiana abbia mai avuto.

“In secondo luogo, perché la rete ammiraglia della televisione pubblica non può non avere un programma di divulgazione scientifica in prima serata. E infine, c’è forse il motivo più importante. In tanti anni, sia mio padre che io abbiamo incontrato quasi quotidianamente tante persone, da quelle comuni ad archeologi, ricercatori, ingegneri, medici, imprenditori, piloti e persino astronauti che ci hanno detto: “faccio questo mestiere perché da bambino vedevo i programmi di divulgazione di Piero”. Sono stati quei programmi a indicar loro la strada che poi hanno deciso di seguire. E spesso si tratta del mondo della ricerca o delle innovazioni, così cruciali per il nostro paese e il nostro futuro”.

Come si chiamerà la nuova trasmissione

La nuova trasmissione non ha ancora un nome. Certamente non si chiamerà SuperQuark: “Quello rimarrà per sempre, il marchio di mio padre. Era il suo vestito, lo splendido vascello che lui ha governato per decenni nei mari del sapere. È giusto che rimanga suo per sempre. Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra”.

Quando inizia il nuovo programma di Alberto Angela

“La nuova trasmissione, che partirà la prossima estate, non vuole abbandonare tutte quelle ragazze e quei ragazzi, le bambine e i bambini che adesso sono a scuola e che, vedendo questo programma, chissà, magari, decideranno di fare delle scelte, di intraprendere una professione, di andare in una direzione nella vita. Qualunque essa sia. Non soltanto per quanto riguarda la scuola o l’università, ma per essere in grado di compiere nella vita di tutti i giorni una scelta con la conoscenza, utilizzando l’intelletto. In questo momento, le nuove generazioni hanno bisogno di un aiuto per capire come indirizzare la loro vita, le loro conoscenze, le loro passioni”.

Da Piero Angela a suo figlio Alberto: eredità raccolta

“Ecco, noi vogliamo fare la nostra parte. Dare strumenti utili per ragionare, lasciando poi la libertà di scegliere i sentieri che si desiderano percorrere nella vita. Raccolgo la fiaccola per terra e la porto avanti. Perché è giusto che sia così. Per le nuove generazioni. Perché il viaggio della conoscenza non si fermi mai. Mi auguro che vorrete accompagnarci in questo nuovo viaggio. Ci vediamo in estate. Un caro abbraccio a tutti voi, Alberto” – Conclude il giornalista.