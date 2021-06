La lite tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli nel dance show “Ballando con le stelle” è finita nell’aula di un tribunale. La conduttrice e showgirl è stata ascoltata in tribunale dove si è difesa dalle accuse della giornalista che la definì “scialba” e “gatto morto in autostrada”.

Alba Parietti in tribunale per il “caso” Selvaggia Lucarelli

Dal piccolo schermo al tribunale in alcuni casi il passo è davvero breve. Lo sanno bene Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli che, dopo aver litigato pesantemente nel programma Ballando con le Stelle, si sono ritrovate a dover fare i conti anche in tribunale. Proprio la Parietti in queste ore è stata ascoltata in merito al litigio che l’ha vista protagonista anni fa in tv con la Lucarelli.

La signora Lucarelli, dopo 40 anni di carriera, ha avuto il coraggio di dire che non ho mai lavorato e mi ha definito una donna sul viale del tramonto e, paragonandomi ad una collega che non è una collega, ha detto che sono pericolosa proprio perché sono in cerca di lavoro.

Queste sono state le parole pronunciate nella deposizione dalla Parietti che ha anche aggiunto:

Ben sapendo delle patologie di cui soffriva mia mamma, ha detto che dovevo farmi curare, che dovevo prendere delle goccine.

Selvaggia Lucarelli e il fidanzato: le accuse di Alba Parietti

Durante la deposizione in tribunale, Alba Parietti ha raccontato al giudice che Selvaggia Lucarelli l’avrebbe anche presa in giro per i suoi look e per il comportamento avuto dopo l’eliminazione da Ballando con le Stelle sui social. Non solo, la conduttrice ha anche accusato Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato della Lucarelli, reo di aver amplificato quanto successo tra le due “primedonne”.

La Parietti ha però ammesso:

Sono conscia che nell’ultima puntata del programma ho perso la testa. Sono una signora di 60 anni lavoro da 40 anni. Fare televisione è il mio lavoro, lo affronto molto seriamente e merito rispetto, soprattutto in una situazione in cui stavo dando tutto.

Naturalmente Selvaggia Lucarelli non poteva starsene in silenzio. La giornalista si è difesa davanti al giudice sottolineando di essere stata “accusata di ogni nefandezza” e non solo. Poco dopo ha aggiunto: ”

Sono stata definita una calunniatrice, una mitomane, di essere pericolosa, di essere parte di un’associazione a delinquere con il mio fidanzato.

La Lucarelli ha sofferto molto per quanto successo con la Parietti al punto da non prendere parte alla finale del programma. Anzi, ancora oggi non nasconde di restarci male quando cercando su internet escono titoloni del tipo “Selvaggia Lucarelli zecca, culona, infame”, ma in tribunale ha fatto un passo indietro ammettendo: “l’unico mio errore è stato scrivere un post indirizzato alla Parietti dicendo ‘se continui cosi sembri Psyco’”.

Ora non resta che attendere l’udienza che sarà aggiornata il prossimo 7 ottobre quando, salvo sorprese, dovrebbe essere letta anche la sentenza finale.