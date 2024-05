Si terrà in piena estate a Porto Santo Stefano (Grosseto) la prima edizione di Youth! Argentario, la kermesse di musica e spettacolo organizzata dalla Pro Loco di Monte Argentario e iCompany con il prezioso contributo e il patrocinio del Comune di Monte Argentario. In tutto sei concerti rigorosamente live suddivisi in due tranche, una a Luglio, l’altra ad Agosto, per allietare le serate di residenti e vacanzieri nei periodi clou della bella stagione. Scopriamo di più dando un’occhiata agli eventi in programma e agli ospiti.

Youth! Argentario 2024: la presentazione dell’evento

In una affollata conferenza stampa tenutasi nella tarda mattinata di oggi, Beatrice Sordini, presidente della Pro Loco Argentario di Porto Santo Stefano, ha presentato Youth! Argentario, la kermesse nuova di zecca che ci si auspica possa divenire, in futuro, uno degli eventi culturali di riferimento dell’estate argentarina.

In proposito la Sordini ha dichiarato che “la Pro loco […] ha deciso di cambiare rotta e puntare su un unico grande evento di qualità, un evento di giovani per i giovani. Un evento che ci auspichiamo possa crescere sempre di più, fino a diventare un vero e proprio format vivace, fresco e accattivante, un appuntamento fisso dell’estate argentarina replicabile ogni anno, ovviamente alzando sempre l’asticella”.

Il programma della prima edizione 2024

Sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli, la prima edizione di Youth! Argentario comincia alla grande, ovvero con sei concerti dal vivo che coinvolgeranno alcuni dei big più gettonati del momento per quanto riguarda il panoprama musicale del nostro Paese. Dall’11 al 13 Luglio si esibiranno, nell’ordine, BigMama, Leo Gassmann e il gruppo folk pop La Rua, mentre dal 29 al 31 Agosto a salire sul palco saranno Gaia, la cantautrice Mille e il duo dei Santi Francesi, già in gara all’ultimo Festival di Sanremo targato Amadeus.

Il progetto prevede inoltre la partecipazione di altri artisti, sia già noti al grande pubblico che emergenti, in un mix di cultura, musica e spettacolo che promette meraviglie. Se poi a ciò si aggiunge che a fare da sfondo alle performance saranno le meraviglie dell’Argentario, ecco che davvero non c’è altro da dire.