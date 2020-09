Al Bano Carrisi torna a parlare di Romina Power e di Loredana Lecciso e fa una dichiarazione choc! Curiosi di scoprire cosa ha detto? Ecco cosa ha confessato il cantante di Cellino San Marco.

Albano su Romina Power: “ora siamo amici”

Chi più di Al Bano Carrisi ha conosciuto la vera felicità? Il cantante di Cellino San Marco si è raccontato a cuore aperto in un’intervista radiofonica rilasciata a I Lunatici, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio 2. Da sempre restio a parlare del suo privato e in particolare delle sue donne, Albano questa volta ha fatto una eccezione confessando quanto l’incontro e il matrimonio con Romina Power abbia segnato la sua vita.

Con lei ho vissuto un periodo bellissimo, fantastico. Lo rifarei, ora siamo amici e questo è già un grande traguardo. Bisogna accettare ciò che la vita ci riserva.

Con queste parole il cantante de “Nel sole” ha raccontato il suo rapporto con la ex moglie Romina Power con cui, dopo la separazione, si è riconciliato tornando anche a calcare i palcoscenici internazionali. Non solo, il cantante ha anche smentito una volta e per tutte le voci di un possibile matrimonio con la compagna Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso e Albano: “c’è un matrimonio di pensieri e azioni”

Albano non sposa Loredana Lecciso. Nessun matrimonio tra il cantante di Cellino San Marco e la showgirl dopo quasi vent’anni d’amore. Come mai? Quest’estate tanti sono stati i gossip su una possibile unione tra i due, ma a chiarire una volta e per tutta la situazione ci ha pensato proprio l’artista 77enne.

Ospite de I Lunatici, Al Bano ha parlato della notizia del matrimonio con Loredana Lecciso così:

Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni. Io sto bene con Loredana così come sto. È intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. Abbiamo due figli insieme, io le famiglie non le rompo così facilmente. L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno.

Nessun matrimonio quindi all’orizzonte per la celebre coppia legata sentimentalmente, tra alti e bassi, da circa 20 anni.