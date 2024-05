In arrivo su Canale 5 una nuova soap turca, il cui titolo originale è “Aile“. La rete ammiraglia Mediaset sceglie di puntare ancora sulle soap turche, che già hanno dimostrato di riuscire a catturare l’attenzione dei telespettatori, e dopo il successo di “Terra Amara” propone questa nuova serie TV Made in Turchia. Il nome originale sarà probabilmente modificato e, anche se al momento non ci sono indicazioni ufficiali dai vertici Mediaset, sembra che in versione italiana si intitolerà “The Family“. Tra i protagonisti Aslan, interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ – volto già noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a “La ragazza e l’ufficiale” e “Brave and Beautiful” – e la bellissima Serenay Satikaya, nei panni della psicologa Devin. Tra i due scoppierà la passione, e vivranno un amore tanto inaspettato quanto contrastato. Pronti a lasciarvi conquistare dalla trama di questa nuova soap turca? Scopriamo qualcosa di più.

Aile, trama della nuova soap turca

Gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano anche stavolta sembrano esserci tutti. Al centro dell’attenzione c’è un amore difficile e tormentato. Il protagonista è Aslan, che fa parte di una famiglia allargata molto potente, piena di conflitti e problemi. Aslan è il manager di una discoteca, ma rimane profondamente legato alle sue radici e a tutti i problemi e le contraddizioni del suo nucleo familiare. Uomo misterioso e astuto, sembra nascondere tanti segreti. L’arrivo di Devin cambia tutto.

La psicologa sembra l’esatto opposto di Devin: è una donna solare, per niente dipendente dalla sua famiglia, e non ha niente da nascondere. All’inizio sembra quasi infastidita dall’uomo, e anche lui tende a respingerla, convinto che voglia semplicemente cercare di psicanalizzarlo.

Con il tempo però tutto cambia, e il loro legame si rafforza sempre di più. Tra loro inizia a esserci una relazione sempre più profonda, e si scopre che i problemi di Devin non sono tanti diversi da quelli di Aslan. Allo stesso tempo però la famiglia di Aslan non è affatto d’accordo con questa relazione, e nuovi problemi sembrano arrivare a ostacolare la storia d’amore. I due dovranno lottare per continuare a portare avanti la loro love story che sembra non convincere nessuno.

Il cast e i personaggi di Aile

Prodotta da Ay Yapim e diretta da Ahmet Katıksız, la serie turca Aile è andata in onda nel suo Paese d’origine su Show TV dal 7 marzo 2023 al 30 gennaio 2024. Fanno parte del cast i seguenti attori che interpretano i rispettivi personaggi:

Kıvanç Tatlıtuğ – Aslan Soykan

Serenay Satikaya – Devin Akın Soykan

Nejat İşler – Cihan Soykan

Canan Ergüder – Leyla Soykan Sayıc

Nur Sürer – Hülya Soykan

Levent Ülgen – İbrahim Soykan

Ipek Tenolcay – Neşe

Emel Göksu – Seher Soykan

Esma Yeşim Gül – Ezgi

Mert Denizmen – Tolga Sayıcı

Abdurrahman Yunusoğlu – Turgut

Ali Savaşçı – İskoç

Umutcan Ütebay – Ekrem (Eko)

Yüsra Geyik – Yağmur Akın

Ozan Gözel – Ergun Akın

İpek Çiçek – Ceylan Soykan

Defne Piriçci – Zeynep

Ege Yordanlı – Can

Musa Uzunlar – İlyas Koruzade

Rüçhan Çalışkur – Kıymet Koruzad

Aile, quando in TV?

La serie turca Aile è composta da trenta episodi da 120 minuti ciascuno. Considerando il fatto che il formato europeo è sempre ridotto, questa nuova soap sembra destinata a farci compagnia per tutti i pomeriggi estivi e oltre.

Riguardo alla data di messa in onda invece, al momento non si hanno notizie certe, ma siamo certi che non passerà molto tempo prima di rivedere il bellissimo Kıvanç Tatlıtuğ sui nostri schermi. C’è anche la possibilità che Mediaset decida di mandarla in onda su Mediaset Infinity – come fatto già per diverse altre soap opera turche – oppure che vada in onda nel daytime per il periodo estivo, per poi “traslocare” in prime time verso la fine dell’estate. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.